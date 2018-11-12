«Акхисар» одолел «Антальяспор» в чемпионате Турции

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Анталье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Элдер Барбоза (66-я минута) и Мигел Лопеш (90+2). Автором гола у «Антальяспора» стал Сулейман Дукара (87).

После 12 туров «Акхисар Беледиеспор» занимает 14-е место в чемпионате Турции, имея в активе 12 очков.