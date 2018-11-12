«Акхисар» одолел «Антальяспор» в чемпионате Турции
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты клуба «Акхисар Беледиеспор» нанесли поражение «Антальяспору» в выездном матче 12-го тура чемпионата Турции.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты клуба «Акхисар Беледиеспор» нанесли поражение «Антальяспору» в выездном матче 12-го тура чемпионата Турции.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Анталье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Элдер Барбоза (66-я минута) и Мигел Лопеш (90+2). Автором гола у «Антальяспора» стал Сулейман Дукара (87).
После 12 туров «Акхисар Беледиеспор» занимает 14-е место в чемпионате Турции, имея в активе 12 очков.
«Акхисар Беледиеспор» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе J, прошел 20 сентября в Турции и завершился победой российской команды со счетом 1:0. Ответная игра состоится 29 ноября в Краснодаре.