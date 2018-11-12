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00:33 (мск), источник: ТАСС

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в первом матче финала Кубка Либертадорес

ТАСС, 12 ноября. Аргентинская «Бока Хуниорс» на своем поле сыграла вничью с аргентинским клубом «Ривер Плейт» со счетом 2:2 в первом матче финала Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки.

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Источник: AP 2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Рамон Абила (34-я минута) и Дарио Бенедетто (45), у гостей отличился Лукас Пратто (35), еще один мяч на 61-й минуте защитник «Боки Хуниорс» Карлос Искердос отправил в собственные ворота.

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Изначально матч должен был пройти в субботу, однако из-за сильного дождя поле на стадионе «Бомбонера» пришло в негодность. В итоге игру перенесли на воскресенье.

Противостояние «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт», представляющих Буэнос-Айрес, считается главным в Аргентине. Команды занимают первые два места по числу завоеванных чемпионств Аргентины, в активе «Ривер Плейт» 35 титулов чемпиона страны, у «Боки Хуниорс» — 27. Однако по количеству побед в Кубке Либертадорес, который проводится с 1960 года, перевес на стороне «Боки Хуниорс» — шесть титулов против трех у «Ривер Плейт». Команды впервые в истории играют друг с другом в финале турнира.

Ответный финальный матч состоится 24 ноября.

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