«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» сыграли вничью в первом матче финала Кубка Либертадорес

В составе хозяев забитыми мячами отметились Рамон Абила (34-я минута) и Дарио Бенедетто (45), у гостей отличился Лукас Пратто (35), еще один мяч на 61-й минуте защитник «Боки Хуниорс» Карлос Искердос отправил в собственные ворота.

Изначально матч должен был пройти в субботу, однако из-за сильного дождя поле на стадионе «Бомбонера» пришло в негодность. В итоге игру перенесли на воскресенье.