Голы Роналду и Манджукича позволили «Ювентусу» победить «Милан» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. «Милан» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. «Милан» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Голы забили Марио Манджукич (8-я минута) и Криштиану Роналду (81). На 41-й минуте аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не реализовал пенальти, а на 84-й он был удален с поля, получив две желтые карточки в течение минуты за споры с арбитром.
«Ювентус» еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне чемпионата страны, лишь раз сыграв вничью, и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Милан» занимает пятое место с 21 очком в активе.
В следующем туре «Ювентус» 24 ноября примет СПАЛ, «Милан» днем позже в гостях сыграет с «Лацио».
|Дженнаро Гаттузо
|Массимилиано Аллегри
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)