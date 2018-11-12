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00:45 (мск), источник: ТАСС

Голы Роналду и Манджукича позволили «Ювентусу» победить «Милан» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. «Милан» проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2018

Голы забили Марио Манджукич (8-я минута) и Криштиану Роналду (81). На 41-й минуте аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не реализовал пенальти, а на 84-й он был удален с поля, получив две желтые карточки в течение минуты за споры с арбитром.

«Ювентус» еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне чемпионата страны, лишь раз сыграв вничью, и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Милан» занимает пятое место с 21 очком в активе.

В следующем туре «Ювентус» 24 ноября примет СПАЛ, «Милан» днем позже в гостях сыграет с «Лацио».

Милан 0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
11.11.2018, 22:30 основной раунд: 12-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Массимилиано Аллегри
Голы
17 Марио Манджукич (А. Сандру) 8′
7 Криштиану Роналду 81′
Нереализованные пенальти
41′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Рикардо Родригес 68
Алессио Романьоли 13
Кристиан Сапата 17
Хесус Хоакин Сусо 8
61′ Темуе Бакайоко 14
Франк Кессье 79
83′ 83′ Гонсало Игуаин 9
74′ Иньяцио Абате 20
87′ Фабио Борини 11
74′ Хакан Чалханоглу 10
Диего Лаксальт 93
62′ Самуэль Кастильехо 7
Патрик Кутроне 63
1 Войчех Щенсны
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 34′
30 Родриго Бентанкур
14 Блез Матюиди
17 Марио Манджукич
7 Криштиану Роналду
5 Миралем Пьянич 74′
6 Сами Хедира
10 Пауло Дибала 79′
11 Дуглас Коста
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
2 Угловые 5
16 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
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