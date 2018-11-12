Голы Роналду и Манджукича позволили «Ювентусу» победить «Милан» в матче чемпионата Италии

Источник: AP 2018

Голы забили Марио Манджукич (8-я минута) и Криштиану Роналду (81). На 41-й минуте аргентинский нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не реализовал пенальти, а на 84-й он был удален с поля, получив две желтые карточки в течение минуты за споры с арбитром.

«Ювентус» еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне чемпионата страны, лишь раз сыграв вничью, и уверенно возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Милан» занимает пятое место с 21 очком в активе.