«Реал» одержал четвертую победу подряд после отставки Лопетеги

Источник: AP 2018

В составе победителей голы забили Карим Бензема (23-я минута), Серхио Рамос (83, с пенальти) и Даниель Себальос (90+1), на 56-й минуте защитник «Сельты» Густаво Кабраль забил мяч в свои ворота, а на 87-й он был удален с поля за вторую желтую карточку. У проигравших отличились Уго Мальо (61) и Брайс Мендес (90+4).

«Реал» одержал четвертую победу подряд (две в чемпионате страны и по одной в Лиге чемпионов и Кубке Испании) после отставки с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности наставника команды является Сантьяго Солари.

Мадридский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 20 очков. «Сельта» с 14 очками располагается на 14-м месте.