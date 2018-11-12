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00:52 (мск), источник: ТАСС

«Реал» одержал четвертую победу подряд после отставки Лопетеги

ТАСС, 12 ноября. «Сельта» проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 2:4 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2018

В составе победителей голы забили Карим Бензема (23-я минута), Серхио Рамос (83, с пенальти) и Даниель Себальос (90+1), на 56-й минуте защитник «Сельты» Густаво Кабраль забил мяч в свои ворота, а на 87-й он был удален с поля за вторую желтую карточку. У проигравших отличились Уго Мальо (61) и Брайс Мендес (90+4).

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«Реал» одержал четвертую победу подряд (две в чемпионате страны и по одной в Лиге чемпионов и Кубке Испании) после отставки с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности наставника команды является Сантьяго Солари.

Мадридский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 20 очков. «Сельта» с 14 очками располагается на 14-м месте.

В следующем туре «Реал» 24 ноября в гостях сыграет с «Эйбаром», «Сельта» днем позже также на выезде сразится с клубом «Реал Сосьедад».

Сельта 2:4
Первый тайм: 0:1
Реал
11.11.2018, 22:45 основной раунд: 12-й тур Balaidos
Главные тренеры
Антонио Мохамед Сантьяго Солари
Голы
61′ Уго Мальо (Б. Мендес) 2
90+4′ Брайс Мендес (Я. Аспас) 23
9 Карим Бензема (Л. Модрич) 23′
22 Густаво Даниэль Кабраль 56′
4 Серхио Рамос 83′
24 Дани Себальос (Серхио Рамос) 90+1′
Составы
Серхио Альварес 1
41′ Уго Мальо 2
44′ Давид Хункa 17
40′ 87′ Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Брайс Мендес 23
Окай Йокушлу 5
Макси Гомес 9
Яго Аспас 10
63′ Софьян Буфаль 19
Эндрю Юльсагер 16
63′ Фран Бельтран 8
Эмре Мор 7
25 Тибо Куртуа
19 Альваро Одриосола
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл
23 Серхио Регилон 45′ 37′
31 Хави Санчес 53′
6 Фернандес Иглесиас Начо 71′
20 Марко Асенсио
14 Каземиру 19′
24 Дани Себальос
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 5
5 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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