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01:07 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Кавани принес ПСЖ победу над «Монако» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 12 ноября. «Пари Сен-Жермен» победил «Монако» со счетом 4:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2018

Мячи забили Эдинсон Кавани (4-я, 11-я и 53-я минуты) и Неймар (64, с пенальти). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу из-за травмы.

ПСЖ увеличил собственный рекорд по победам со старта сезона среди топ-5 европейских лиг — чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции — до 13 матчей. Парижане возглавляют турнирную таблицу с 39 очками в активе. «Монако», чья безвыигрышная серия насчитывает 12 матчей, идет 19-м с семью очками.

В следующем туре ПСЖ 24 ноября примет «Тулузу», «Монако» в этот же день в гостях сыграет с «Каном».

Монако 0:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
11.11.2018, 23:00 основной раунд: 13-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Томас Тухель
Голы
9 Эдинсон Кавани 4′
9 Эдинсон Кавани 11′
9 Эдинсон Кавани 53′
10 Неймар 64′
Составы
Диего Бенальо 16
Джибриль Сидибе 19
Беньямин Хенрикс 39
Жемерсон 5
Бенуа Бадиашиле 32
Самюэль Грансир 29
Юссеф Аит Беннассер 15
Жудилсон Мамаду Пеле 28
Софьян Диоп 36
21′ Насер Шадли 20
49′ Жорди Мбула 22
Вилсон Исидор 35
69′ Радамель Фалькао 9
Хан-Ноа Массенго 42
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
3 Преснель Кимпембе
4 Тило Керер
25 Адриен Рабьо
7 Кильян Мбаппе
10 Неймар
9 Эдинсон Кавани
24 Кристофер Нкунку 77′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
27 Мусса Диаби 77′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 69′
34 Стенли Нсоки
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 9
6 Угловые 9
15 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
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