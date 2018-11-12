Хет-трик Кавани принес ПСЖ победу над «Монако» в матче чемпионата Франции
ТАСС, 12 ноября. «Пари Сен-Жермен» победил «Монако» со счетом 4:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 12 ноября. «Пари Сен-Жермен» победил «Монако» со счетом 4:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Мячи забили Эдинсон Кавани (4-я, 11-я и 53-я минуты) и Неймар (64, с пенальти). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал встречу
ПСЖ увеличил собственный рекорд по победам со старта сезона среди топ-5 европейских лиг — чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции — до 13 матчей. Парижане возглавляют турнирную таблицу с 39 очками в активе. «Монако», чья безвыигрышная серия насчитывает 12 матчей, идет 19-м с семью очками.
В следующем туре ПСЖ 24 ноября примет «Тулузу», «Монако» в этот же день в гостях сыграет с «Каном».
|Тьерри Анри
|Томас Тухель
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|9
|6
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)