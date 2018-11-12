Солари рвется в главные. «Реал» одержал четвертую победу подряд

Источник: Спорт-Экспресс

И.о. главного тренера

28 октября «Реал» потерпел унизительное поражение в класико (1:5), и вместо Хулена Лопетеги временно порулить «сливочными» пригласили из мадридского дубля Сантьяго Солари​. Приставка «исполняющий обязанности» могла находиться перед именем аргентинца только две недели — по окончании этого срока руководству «Королевского клуба» предстояло определиться с новым главным тренером. Было очевидно, что и Солари находится в числе возможных кандидатов, поэтому многое зависело от результатов команды в ближайших матчах.

Четыре проверки

За эти две недели аргентинский специалист должен был пройти четыре проверки. На первый взгляд, не самые сложные — «Мелилья» в Кубке Испании, «Вальядолид» и «Сельта» в чемпионате и «Виктория» Пльзень в Лиге чемпионов, — но «Реал» при Лопетеги в этом сезоне не справлялся и с куда более легкими упражнениями, поэтому слишком оптимистично подходить к делу не стоило.

Дополнительная мотивация

В трех первых матчах «Реал» при Солари не просто не потерял ни одного очка — не пропустил ни гола (+3=0−0, мячи 11:0). Оставалась четвертая игра, пожалуй, самая тяжелая — в Виго против «кельтов». В прошлом сезоне «Сельта» вырвала у «сливочных» ничью в домашней игре (2:2), в этом — уже успела обыграть на «Балаидосе» «Атлетико» (2:0). В остальных матчах в нынешней ла лиге галисийцы не блещут, но встреча с такой командой как «Реал» — всегда дополнительная мотивация. Поэтому стоило ждать проблем.

Травмы Каземиру и Регилона

Проблемы действительно начались — хозяева были так заряжены на борьбу, что порой играли чересчур жестко и даже грубо. Не прошло и 20 минут, а Солари уже пришлось делать вынужденную замену — подкат сзади на Каземиру оставил бразильца без футбола на неопределенный срок (после матча ему диагностируют вывих лодыжки), и на поле появился Себальос. В конце первого тайма захромал Регилон, которого заменил Хави Санчес — и в лазарете «Реала» в компанию к Варану, Марселу и Карвахалю добавился еще один защитник.

Активность Бензема

К этому моменту гости уже вели в счете: отличную передачу Модрича Бензема первым касанием укротил, вторым — превратил в забитый мяч, пятый для француза в этом чемпионате. Сразу после перерыва он же напрямую поучаствовал во втором «сливочном» голе — после его удара мяч отскочил от штанги в голову Кабраля и приземлился в сетке ворот «Сельты». «Королевский клуб» уверенно контролировал игру на тяжелом поле, на котором футболисты обеих команд периодически поскальзывались и теряли равновесие.

Без-защитность

Однако «Сельта» прекрасно известна тем, что не опускает рук — особенно дома. Уже через пять минут после автогола Кабраля хозяева сократили отставание — Мальо хлестко пробил в дальний угол мимо Куртуа. Вскоре Солари пришлось делать третью незапланированную замену — травмированный Начо уступил место на поле Асенсио, и на левый фланг защиты пришлось отойти Васкесу.

Прямая вместо отрезка

И все же «Реал» своего не упустил. Рамос с пенальти, Себальос с игры (уже в большинстве — после второй желтой карточки Кабраля), и Браис в добавленное к матчу время установили окончательный счет встречи. 4:2, и Солари закончил свой двухнедельный отрезок с приставкой «и.о.» со стопроцентным результатом (+4=0−0, мячи 15:2). Четырех побед подряд у мадридцев в этом сезоне еще не было ни разу. Возможно, президент «Реала» Флорентино Перес не забудет об этом, когда придет время выбирать нового тренера.

Потому что после такого отрезка Солари заслужил более продолжительную часть «сливочной» прямой.