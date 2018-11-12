Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
08:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Солари рвется в главные. «Реал» одержал четвертую победу подряд

«Сельта» ничего не смогла поделать с мадридским клубом (2:4).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

И.о. главного тренера

28 октября «Реал» потерпел унизительное поражение в класико (1:5), и вместо Хулена Лопетеги временно порулить «сливочными» пригласили из мадридского дубля Сантьяго Солари​. Приставка «исполняющий обязанности» могла находиться перед именем аргентинца только две недели — по окончании этого срока руководству «Королевского клуба» предстояло определиться с новым главным тренером. Было очевидно, что и Солари находится в числе возможных кандидатов, поэтому многое зависело от результатов команды в ближайших матчах.

Четыре проверки

За эти две недели аргентинский специалист должен был пройти четыре проверки. На первый взгляд, не самые сложные — «Мелилья» в Кубке Испании, «Вальядолид» и «Сельта» в чемпионате и «Виктория» Пльзень в Лиге чемпионов, — но «Реал» при Лопетеги в этом сезоне не справлялся и с куда более легкими упражнениями, поэтому слишком оптимистично подходить к делу не стоило.

Дополнительная мотивация

В трех первых матчах «Реал» при Солари не просто не потерял ни одного очка — не пропустил ни гола (+3=0−0, мячи 11:0). Оставалась четвертая игра, пожалуй, самая тяжелая — в Виго против «кельтов». В прошлом сезоне «Сельта» вырвала у «сливочных» ничью в домашней игре (2:2), в этом — уже успела обыграть на «Балаидосе» «Атлетико» (2:0). В остальных матчах в нынешней ла лиге галисийцы не блещут, но встреча с такой командой как «Реал» — всегда дополнительная мотивация. Поэтому стоило ждать проблем.

Травмы Каземиру и Регилона

Проблемы действительно начались — хозяева были так заряжены на борьбу, что порой играли чересчур жестко и даже грубо. Не прошло и 20 минут, а Солари уже пришлось делать вынужденную замену — подкат сзади на Каземиру оставил бразильца без футбола на неопределенный срок (после матча ему диагностируют вывих лодыжки), и на поле появился Себальос. В конце первого тайма захромал Регилон, которого заменил Хави Санчес — и в лазарете «Реала» в компанию к Варану, Марселу и Карвахалю добавился еще один защитник.

Активность Бензема

К этому моменту гости уже вели в счете: отличную передачу Модрича Бензема первым касанием укротил, вторым — превратил в забитый мяч, пятый для француза в этом чемпионате. Сразу после перерыва он же напрямую поучаствовал во втором «сливочном» голе — после его удара мяч отскочил от штанги в голову Кабраля и приземлился в сетке ворот «Сельты». «Королевский клуб» уверенно контролировал игру на тяжелом поле, на котором футболисты обеих команд периодически поскальзывались и теряли равновесие.

Без-защитность

Однако «Сельта» прекрасно известна тем, что не опускает рук — особенно дома. Уже через пять минут после автогола Кабраля хозяева сократили отставание — Мальо хлестко пробил в дальний угол мимо Куртуа. Вскоре Солари пришлось делать третью незапланированную замену — травмированный Начо уступил место на поле Асенсио, и на левый фланг защиты пришлось отойти Васкесу.

Прямая вместо отрезка

И все же «Реал» своего не упустил. Рамос с пенальти, Себальос с игры (уже в большинстве — после второй желтой карточки Кабраля), и Браис в добавленное к матчу время установили окончательный счет встречи. 4:2, и Солари закончил свой двухнедельный отрезок с приставкой «и.о.» со стопроцентным результатом (+4=0−0, мячи 15:2). Четырех побед подряд у мадридцев в этом сезоне еще не было ни разу. Возможно, президент «Реала» Флорентино Перес не забудет об этом, когда придет время выбирать нового тренера.

Потому что после такого отрезка Солари заслужил более продолжительную часть «сливочной» прямой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сельта 2:4
Первый тайм: 0:1
Реал
11.11.2018, 22:45 основной раунд: 12-й тур Balaidos
Главные тренеры
Антонио Мохамед Сантьяго Солари
Голы
61′ Уго Мальо (Б. Мендес) 2
90+4′ Брайс Мендес (Я. Аспас) 23
9 Карим Бензема (Л. Модрич) 23′
22 Густаво Даниэль Кабраль 56′
4 Серхио Рамос 83′
24 Дани Себальос (Серхио Рамос) 90+1′
Составы
Серхио Альварес 1
41′ Уго Мальо 2
44′ Давид Хункa 17
40′ 87′ Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Брайс Мендес 23
Окай Йокушлу 5
Макси Гомес 9
Яго Аспас 10
63′ Софьян Буфаль 19
Эндрю Юльсагер 16
63′ Фран Бельтран 8
Эмре Мор 7
25 Тибо Куртуа
19 Альваро Одриосола
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл
23 Серхио Регилон 45′ 37′
31 Хави Санчес 53′
6 Фернандес Иглесиас Начо 71′
20 Марко Асенсио
14 Каземиру 19′
24 Дани Себальос
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 5
5 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
«Спартак» обвиняют в договорняке
ЦСКА победил «Зенит» впервые за четыре года
«Краснодар» поздравил тренера с юбилеем разгромной победой
Чудо-пас Овечкина не спас его клуб от нового провала (видео)
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Отказался от денег в России, сломал челюсть, но заиграл в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь