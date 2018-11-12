«ПСЖ» и ВАР раскрошили «Монако» без Головина

Источник: Спорт-Экспресс

Все против Анри

«Монако» не просто жаль. За «Монако» больно, как за героя фильма, на которого в завязке обрушились тонны бед и невзгод. Смотришь на экран и чуть не плачешь от происходящего — и с работы его вышибли, и жену на измене подловил, и квартира сгорела, и кошелек украли. Как выдержать — непонятно.

«Монако» будто прокляли. Команда на дне таблицы, разучилась побеждать, новый тренер не справляется, владельца обвиняют в мошенничестве, в лазарете половина состава, а тут еще и с лидером играть. И не просто с лидером — с «ПСЖ», который до сих пор только побеждает в чемпионате Франции.

Но и это еще не все. Как показал старт матча с парижанами, против «Монако» еще и новые технологии. Не прошло и четырех минут, как Кавани легко отлепился от обороны хозяев и отправил мяч в ворота. Ассистент арбитра тут же поднял флаг, но главный послушал видеопомощников и показал на центр.

Смешно, но спустя всего семь минут зрители испытали дежавю: Кавани в касание замкнул передачу, помощник судьи зафиксировал офсайд, а через минуту «ПСЖ» уже праздновал гол — ВАР снова исправил ошибку рефери.

Бенефис видеоарбитров

В такой ситуации даже самые волевые зачахнут. Тьерри Анри и так в Англии уже превратился в посмешище — там вспоминают провальную кратковременную командировку Гари Невилла с канала Sky в «Валенсию» три года назад и ждут скорого возвращения на телевидении и француза. А он сражается с ветряными мельницами — ну как выправить положение и поставить игру, когда в команде девять травмированных? Плюс с «ПСЖ» из-за дисквалификаций не могли сыграть Раджи с Тилемансом.

Чудовищные проблемы с составом вынудили Анри прибегнуть к ротации (в очередной раз). У «Монако» вообще что ни матч, то сюрприз. Вот и сейчас повреждение Глика катапультировало в основу 17-летнего защитника Бадьяшиля. Он не просто дебютант, у него даже страницы в «Википедии» нет.

При этом в первом голе из защитников только новичок не ошибся — Сидибе задержался, выбегая из-за линии офсайда, Жемерсон и Хенрихс потеряли позиции, а Бадьяшиль пытался перехватить голевую передачу Неймара.

Великолепный Бенальо

В середине первого тайма в переполненный стакан проблем «Монако» добавили еще одну чайную ложку — Шадли захромал, и вместо него вышел Мбула. Испанец хотя бы неплохо вошел в игру и даже мог забить, но промазал с пары метров по пустым воротам. Опыт и хладнокровие на замену не выпустишь.

Может быть, эту игру освежил бы Головин. В некоторых октябрьских матчах российский полузащитник неординарными действиями реанимировал «Монако», но порой ему не хватало в пару сильного форварда. Сейчас выздоровел Фалькао, но мяч до колумбийца почти не добирался — доставлять его было некому.

Зато у «ПСЖ» все взаимосвязи давно отлажены, и даже переход на диковинную для команды схему 3−4−3 прошел безболезненно. Столичные атаковали как угодно и откуда угодно. До перерыва супермоменты упустили Мбаппе, Нкунку и Диаби, причем всякий раз феноменально играл Бенальо — только благодаря голкиперу «Монако» не ушел на перерыв с тремя пропущенными мячами.

Хотя не только. В добавленное время Дракслер все-таки забил, но на этот раз ВАР встал на сторону «Монако» и верно отменил гол.

Легко отделались

Второй тайм начался с еще одного кошмара Анри — Мбула во время рывка схватился за заднюю поверхность бедра. Тренеру пришлось делать обратную замену и выпускать на поле еще одного дебютанта — 18-летнего полузащитника Исидора. Почти сразу же «ПСЖ» забил очередной гол — на этот раз Кавани не понадобилось визирование видеоарбитров.

Исидор следом чуть не отметил дебют голом — Нкунку заблокировал его зрячий удар. Но основные события все равно происходили у ворот Бенальо, и уже к середине второго тайма «ПСЖ» забил четвертый: Мбаппе заработал пенальти, а Неймар его реализовал. Хотя Кавани наверняка мысленно боролся с бразильцем за мяч, потому что хотел оформить покер.

На 70-й минуте Анри решил открыть карьерный путь еще для одного футболиста — 17-летний Массенго заменил Фалькао и впервые сыграл в чемпионате Франции. При этом у него на спине даже не была написана фамилия, только номер.