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08:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» и ВАР раскрошили «Монако» без Головина

Центральный матч 13-го тура лиги 1 предсказуемо обернулся игрой в одни ворота — обескровленный «Монако» крупно уступил «ПСЖ» (0:4).

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Источник: Спорт-Экспресс

Все против Анри

«Монако» не просто жаль. За «Монако» больно, как за героя фильма, на которого в завязке обрушились тонны бед и невзгод. Смотришь на экран и чуть не плачешь от происходящего — и с работы его вышибли, и жену на измене подловил, и квартира сгорела, и кошелек украли. Как выдержать — непонятно.

«Монако» будто прокляли. Команда на дне таблицы, разучилась побеждать, новый тренер не справляется, владельца обвиняют в мошенничестве, в лазарете половина состава, а тут еще и с лидером играть. И не просто с лидером — с «ПСЖ», который до сих пор только побеждает в чемпионате Франции.

Но и это еще не все. Как показал старт матча с парижанами, против «Монако» еще и новые технологии. Не прошло и четырех минут, как Кавани легко отлепился от обороны хозяев и отправил мяч в ворота. Ассистент арбитра тут же поднял флаг, но главный послушал видеопомощников и показал на центр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смешно, но спустя всего семь минут зрители испытали дежавю: Кавани в касание замкнул передачу, помощник судьи зафиксировал офсайд, а через минуту «ПСЖ» уже праздновал гол — ВАР снова исправил ошибку рефери.

Бенефис видеоарбитров

В такой ситуации даже самые волевые зачахнут. Тьерри Анри и так в Англии уже превратился в посмешище — там вспоминают провальную кратковременную командировку Гари Невилла с канала Sky в «Валенсию» три года назад и ждут скорого возвращения на телевидении и француза. А он сражается с ветряными мельницами — ну как выправить положение и поставить игру, когда в команде девять травмированных? Плюс с «ПСЖ» из-за дисквалификаций не могли сыграть Раджи с Тилемансом.

Чудовищные проблемы с составом вынудили Анри прибегнуть к ротации (в очередной раз). У «Монако» вообще что ни матч, то сюрприз. Вот и сейчас повреждение Глика катапультировало в основу 17-летнего защитника Бадьяшиля. Он не просто дебютант, у него даже страницы в «Википедии» нет.

При этом в первом голе из защитников только новичок не ошибся — Сидибе задержался, выбегая из-за линии офсайда, Жемерсон и Хенрихс потеряли позиции, а Бадьяшиль пытался перехватить голевую передачу Неймара.

Великолепный Бенальо

В середине первого тайма в переполненный стакан проблем «Монако» добавили еще одну чайную ложку — Шадли захромал, и вместо него вышел Мбула. Испанец хотя бы неплохо вошел в игру и даже мог забить, но промазал с пары метров по пустым воротам. Опыт и хладнокровие на замену не выпустишь.

Может быть, эту игру освежил бы Головин. В некоторых октябрьских матчах российский полузащитник неординарными действиями реанимировал «Монако», но порой ему не хватало в пару сильного форварда. Сейчас выздоровел Фалькао, но мяч до колумбийца почти не добирался — доставлять его было некому.

Зато у «ПСЖ» все взаимосвязи давно отлажены, и даже переход на диковинную для команды схему 3−4−3 прошел безболезненно. Столичные атаковали как угодно и откуда угодно. До перерыва супермоменты упустили Мбаппе, Нкунку и Диаби, причем всякий раз феноменально играл Бенальо — только благодаря голкиперу «Монако» не ушел на перерыв с тремя пропущенными мячами.

Хотя не только. В добавленное время Дракслер все-таки забил, но на этот раз ВАР встал на сторону «Монако» и верно отменил гол.

Легко отделались

Второй тайм начался с еще одного кошмара Анри — Мбула во время рывка схватился за заднюю поверхность бедра. Тренеру пришлось делать обратную замену и выпускать на поле еще одного дебютанта — 18-летнего полузащитника Исидора. Почти сразу же «ПСЖ» забил очередной гол — на этот раз Кавани не понадобилось визирование видеоарбитров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исидор следом чуть не отметил дебют голом — Нкунку заблокировал его зрячий удар. Но основные события все равно происходили у ворот Бенальо, и уже к середине второго тайма «ПСЖ» забил четвертый: Мбаппе заработал пенальти, а Неймар его реализовал. Хотя Кавани наверняка мысленно боролся с бразильцем за мяч, потому что хотел оформить покер.

На 70-й минуте Анри решил открыть карьерный путь еще для одного футболиста — 17-летний Массенго заменил Фалькао и впервые сыграл в чемпионате Франции. При этом у него на спине даже не была написана фамилия, только номер.

В концовке «ПСЖ» был ближе к пятому мячу, чем «Монако» хотя бы к одному. Мбаппе даже забил шедевральный мяч, но и его отменили из-за офсайда. Форвард даже не шибко расстроился — его бывшей команде и так сильно досталось. 0:4 — «Монако» должен быть счастлив, что отделался так легко.

Монако 0:4
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
11.11.2018, 23:00 основной раунд: 13-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Томас Тухель
Голы
9 Эдинсон Кавани 4′
9 Эдинсон Кавани 11′
9 Эдинсон Кавани 53′
10 Неймар 64′
Составы
Диего Бенальо 16
Джибриль Сидибе 19
Беньямин Хенрикс 39
Жемерсон 5
Бенуа Бадиашиле 32
Самюэль Грансир 29
Юссеф Аит Беннассер 15
Жудилсон Мамаду Пеле 28
Софьян Диоп 36
21′ Насер Шадли 20
49′ Жорди Мбула 22
Вилсон Исидор 35
69′ Радамель Фалькао 9
Хан-Ноа Массенго 42
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
3 Преснель Кимпембе
4 Тило Керер
25 Адриен Рабьо
7 Кильян Мбаппе
10 Неймар
9 Эдинсон Кавани
24 Кристофер Нкунку 77′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
27 Мусса Диаби 77′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 69′
34 Стенли Нсоки
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 9
6 Угловые 9
15 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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