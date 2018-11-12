«ПСЖ» и ВАР раскрошили «Монако» без Головина
Центральный матч 13-го тура лиги 1 предсказуемо обернулся игрой в одни ворота — обескровленный «Монако» крупно уступил «ПСЖ» (0:4).
Центральный матч 13-го тура лиги 1 предсказуемо обернулся игрой в одни ворота — обескровленный «Монако» крупно уступил «ПСЖ» (0:4).
«Монако» не просто жаль. За «Монако» больно, как за героя фильма, на которого в завязке обрушились тонны бед и невзгод. Смотришь на экран и чуть не плачешь от происходящего — и с работы его вышибли, и жену на измене подловил, и квартира сгорела, и кошелек украли. Как выдержать — непонятно.
«Монако» будто прокляли. Команда на дне таблицы, разучилась побеждать, новый тренер не справляется, владельца обвиняют в мошенничестве, в лазарете половина состава, а тут еще и с лидером играть. И не просто с лидером — с «ПСЖ», который до сих пор только побеждает в чемпионате Франции.
Но и это еще не все. Как показал старт матча с парижанами, против «Монако» еще и новые технологии. Не прошло и четырех минут, как Кавани легко отлепился от обороны хозяев и отправил мяч в ворота. Ассистент арбитра тут же поднял флаг, но главный послушал видеопомощников и показал на центр.
Смешно, но спустя всего семь минут зрители испытали дежавю: Кавани в касание замкнул передачу, помощник судьи зафиксировал офсайд, а через минуту «ПСЖ» уже праздновал гол — ВАР снова исправил ошибку рефери.
В такой ситуации даже самые волевые зачахнут. Тьерри Анри и так в Англии уже превратился в посмешище — там вспоминают провальную кратковременную командировку Гари Невилла с канала Sky в «Валенсию» три года назад и ждут скорого возвращения на телевидении и француза. А он сражается с ветряными мельницами — ну как выправить положение и поставить игру, когда в команде девять травмированных? Плюс с «ПСЖ»
Чудовищные проблемы с составом вынудили Анри прибегнуть к ротации (в очередной раз). У «Монако» вообще что ни матч, то сюрприз. Вот и сейчас повреждение Глика катапультировало в основу 17-летнего защитника Бадьяшиля. Он не просто дебютант, у него даже страницы в «Википедии» нет.
При этом в первом голе из защитников только новичок не ошибся — Сидибе задержался, выбегая
В середине первого тайма в переполненный стакан проблем «Монако» добавили еще одну чайную ложку — Шадли захромал, и вместо него вышел Мбула. Испанец хотя бы неплохо вошел в игру и даже мог забить, но промазал с пары метров по пустым воротам. Опыт и хладнокровие на замену не выпустишь.
Может быть, эту игру освежил бы Головин. В некоторых октябрьских матчах российский полузащитник неординарными действиями реанимировал «Монако», но порой ему не хватало в пару сильного форварда. Сейчас выздоровел Фалькао, но мяч до колумбийца почти не добирался — доставлять его было некому.
Зато у «ПСЖ» все взаимосвязи давно отлажены, и даже переход на диковинную для команды схему 3−4−3 прошел безболезненно. Столичные атаковали как угодно и откуда угодно. До перерыва супермоменты упустили Мбаппе, Нкунку и Диаби, причем всякий раз феноменально играл Бенальо — только благодаря голкиперу «Монако» не ушел на перерыв с тремя пропущенными мячами.
Хотя не только. В добавленное время Дракслер
Второй тайм начался с еще одного кошмара Анри — Мбула во время рывка схватился за заднюю поверхность бедра. Тренеру пришлось делать обратную замену и выпускать на поле еще одного дебютанта — 18-летнего полузащитника Исидора. Почти сразу же «ПСЖ» забил очередной гол — на этот раз Кавани не понадобилось визирование видеоарбитров.
Исидор следом чуть не отметил дебют голом — Нкунку заблокировал его зрячий удар. Но основные события все равно происходили у ворот Бенальо, и уже к середине второго тайма «ПСЖ» забил четвертый: Мбаппе заработал пенальти, а Неймар его реализовал. Хотя Кавани наверняка мысленно боролся с бразильцем за мяч, потому что хотел оформить покер.
На 70-й минуте Анри решил открыть карьерный путь еще для одного футболиста — 17-летний Массенго заменил Фалькао и впервые сыграл в чемпионате Франции. При этом у него на спине даже не была написана фамилия, только номер.
В концовке «ПСЖ» был ближе к пятому мячу, чем «Монако» хотя бы к одному. Мбаппе даже забил шедевральный мяч, но и его отменили
|Тьерри Анри
|Томас Тухель
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|9
|6
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)