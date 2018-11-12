Игуаин извинился перед судьей за свои слова

— Хочу извиниться перед своими товарищами по команде, тренером, болельщиками и судьей, который знает, что я ему сказал, — цитирует Sky Italia Игуаина. — В то же время, судьи должны понимать эмоции момента. Я отреагировал таким образом, но не должен был этого делать, поэтому приношу свои извинения. Это была желтая карточка, решение было принято, извиняюсь за реакцию, и беру на себя ответственность за этот инцидент.