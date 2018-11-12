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08:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игуаин извинился перед судьей за свои слова

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаина после удаления в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» извинился перед фанатами, партнерами по команде и судьей.

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Аргентинец на 83-й минуте получил красную карточку за оскорбления в адрес арбитра, показавшего желтую карточку игроку.

— Хочу извиниться перед своими товарищами по команде, тренером, болельщиками и судьей, который знает, что я ему сказал, — цитирует Sky Italia Игуаина. — В то же время, судьи должны понимать эмоции момента. Я отреагировал таким образом, но не должен был этого делать, поэтому приношу свои извинения. Это была желтая карточка, решение было принято, извиняюсь за реакцию, и беру на себя ответственность за этот инцидент.

Когда вы играете против своего бывшего клуба, очевидно, что чувствуешь себя иначе. Мы люди, у нас есть эмоции.

Милан 0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
11.11.2018, 22:30 основной раунд: 12-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Массимилиано Аллегри
Голы
17 Марио Манджукич (А. Сандру) 8′
7 Криштиану Роналду 81′
Нереализованные пенальти
41′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Рикардо Родригес 68
Алессио Романьоли 13
Кристиан Сапата 17
Хесус Хоакин Сусо 8
61′ Темуе Бакайоко 14
Франк Кессье 79
83′ 83′ Гонсало Игуаин 9
74′ Иньяцио Абате 20
87′ Фабио Борини 11
74′ Хакан Чалханоглу 10
Диего Лаксальт 93
62′ Самуэль Кастильехо 7
Патрик Кутроне 63
1 Войчех Щенсны
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 34′
30 Родриго Бентанкур
14 Блез Матюиди
17 Марио Манджукич
7 Криштиану Роналду
5 Миралем Пьянич 74′
6 Сами Хедира
10 Пауло Дибала 79′
11 Дуглас Коста
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
2 Угловые 5
16 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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