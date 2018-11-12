Игуаин извинился перед судьей за свои слова
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаина после удаления в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» извинился перед фанатами, партнерами по команде и судьей.
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаина после удаления в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» извинился перед фанатами, партнерами по команде и судьей.
Аргентинец на 83-й минуте получил красную карточку за оскорбления в адрес арбитра, показавшего желтую карточку игроку.
— Хочу извиниться перед своими товарищами по команде, тренером, болельщиками и судьей, который знает, что я ему сказал, — цитирует Sky Italia Игуаина. — В то же время, судьи должны понимать эмоции момента. Я отреагировал таким образом, но не должен был этого делать, поэтому приношу свои извинения. Это была желтая карточка, решение было принято, извиняюсь за реакцию, и беру на себя ответственность за этот инцидент.
Когда вы играете против своего бывшего клуба, очевидно, что чувствуешь себя иначе. Мы люди, у нас есть эмоции.
|Дженнаро Гаттузо
|Массимилиано Аллегри
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)