СМИ: Месси обратился к руководству «Барселоны» с просьбой вернуть Неймара
Бразилец покинул «Камп Ноу» в 2017 году.
Бразилец покинул «Камп Ноу» в 2017 году.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси провел встречу с руководством каталонского клуба и обсудил возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара.
Согласно источнику, эту идею также поддерживает форвард
Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не будет возвращать игрока, который покинул команду за 222 млн евро.
Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год. За это время форвард провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.