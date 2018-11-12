СМИ: Месси обратился к руководству «Барселоны» с просьбой вернуть Неймара

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не будет возвращать игрока, который покинул команду за 222 млн евро.

Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год. За это время форвард провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.