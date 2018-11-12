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10:20 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Месси обратился к руководству «Барселоны» с просьбой вернуть Неймара

Бразилец покинул «Камп Ноу» в 2017 году.

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Источник: Reuters

Капитан «Барселоны» Лионель Месси провел встречу с руководством каталонского клуба и обсудил возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара.

Согласно источнику, эту идею также поддерживает форвард сине-гранатовых Луис Суарес.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не будет возвращать игрока, который покинул команду за 222 млн евро.

Неймар выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год. За это время форвард провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 голевых передач.

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