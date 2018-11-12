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11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три игрока «Реала» получили травмы в матче с «Сельтой»

Сразу три игрока «Реала» получили травмы в матче чемпионата Испании с «Сельтой» (4:2), сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Уже на 18-й минуте пришлось заменить полузащитника Каземиру, который повредил голеностоп после борьбы с Макси Гомесом. На 44-й минуте поле покинул защитник Серхио Регилон, травмировавший подколенное сухожилие.

Также травму получил защитник Начо, которого из-за проблем с коленом сменили на 69-й минуте. Игрокам предстоит пройти углубленное обследование для выяснения степени тяжести травм.

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