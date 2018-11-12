Три игрока «Реала» получили травмы в матче с «Сельтой»
Сразу три игрока «Реала» получили травмы в матче чемпионата Испании с «Сельтой» (4:2), сообщает Marca.
Сразу три игрока «Реала» получили травмы в матче чемпионата Испании с «Сельтой» (4:2), сообщает Marca.
Уже на 18-й минуте пришлось заменить полузащитника Каземиру, который повредил голеностоп после борьбы с Макси Гомесом. На 44-й минуте поле покинул защитник Серхио Регилон, травмировавший подколенное сухожилие.
Также травму получил защитник Начо, которого