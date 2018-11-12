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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-президент «Спортинга» задержан по делу о нападении фанатов на игроков клуба

Бывший президент лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью задержан полицией по делу о нападении на футболистов команды в мае этого года, сообщает AS.

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Функционера подозревают в организации акции. Помимо де Карвалью полицией к настоящему моменту задержаны 38 человек.

Напомним, весной между футболистами «Спортинга» и президентом клуба возник конфликт. В мае около 50 фанатов напали на базу клуба и устроили драку, в которой пострадали некоторые из игроков. После инцидента сразу девять футболистов расторгли контракты с клубом в одностороннем порядке, однако семь из них позже вернулись в команду. Двое — вратарь Руй Патрисиу и полузащитник Желсон Мартинш — перешли в «Вулверхэмптон» и «Атлетико» соответственно.

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