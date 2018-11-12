Экс-президент «Спортинга» задержан по делу о нападении фанатов на игроков клуба

Функционера подозревают в организации акции. Помимо де Карвалью полицией к настоящему моменту задержаны 38 человек.



Напомним, весной между футболистами «Спортинга» и президентом клуба возник конфликт. В мае около 50 фанатов напали на базу клуба и устроили драку, в которой пострадали некоторые из игроков. После инцидента сразу девять футболистов расторгли контракты с клубом в одностороннем порядке, однако семь из них позже вернулись в команду. Двое — вратарь Руй Патрисиу и полузащитник Желсон Мартинш — перешли в «Вулверхэмптон» и «Атлетико» соответственно.