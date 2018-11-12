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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Остались последние интриги. Обзор 33-го тура КПЛ

Достаточно интересным выдался заключительный 33-й тур чемпионата Казахстана по футболу. По его итогам определился второй неудачник сезона, а также участник переходных игр с представителем первой лиги «Кыраном». При этом открыт вопрос по будущему обладателю четвертой путевки в еврокубки, передает корреспондент Vesti.kz.

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Им станет либо «Ордабасы», после победы над «Атырау» (1:0) финишировавший на четвертом месте, либо ими станут те же «нефтяники», если выиграют у «Кайрата» в финале Кубка страны 24 ноября в Шымкенте.

Еще одна интрига заключается в том, кто в переходных матчах получит право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне. Как известно, «Иртыш» после крупного поражения в гостях от «Астаны» (0:4) занял десятое место, тем самым отправившись выяснять отношения с бронзовым призером первой лиги «Кыраном». Переходные матчи пройдут 16 и 20 ноября.

Кстати, «Астана» не стала на игру с «Иртышом» выпускать исключительно молодежь, так как держала в уме важные встречи в Лиге Европе, в которых необходимо сохранить общекомандный игровой тонус. Как результат, у павлодарцев немного было шансов набрать важные очки в столице Казахстана и обезопасить себя от участия в «стыках». Впрочем, у них опыта поболее, что и может стать решающим фактором в противостоянии с «Кыраном».

«Кайрат» в прощальном матче Андрея Аршавина не смог победить «Шахтер» (0:0), в итоге завершил чемпионат с шестиматчевой безвыигрышной серией. Карагандинцы благодаря осечкам конкурентов стали восьмыми и избежали понижения в классе.

Кому не повезло, это «Кызыл-Жар СК», уступившему на выезде «Тоболу» (0:3) и прямиком проследовавшему в первую лигу. Могли ли петропавловцы избежать этой участи? Могли, если бы не теряли очки в предыдущих поединках, в частности в домашнем матче предпоследнего тура с «Ордабасы» (1:2).

«Актобе» был фаворитом матча с «Кайсаром», но на родном стадионе проиграл со счетом 0:2. Поражение отбросило «красно-белых» на седьмое место, тогда как кызылординцы заняли пятую позицию. Думается, обе команды должны быть удовлетворены итогами чемпионата. По крайней мере, подопечные Стойчо Младенова выступили лучше, чем в прошлом году, когда были шестыми. Актюбинцам и в этом сезоне не удавалось решить вопросы с долгами перед бывшими игроками, за что справедливо лишились шести очков, которых им не хватило, чтобы финишировать в четверке.

«Жетысу» напоследок переиграл «Акжайык» (3:1) и застолбил за собой шестое место. Отдадим должное талдыкорганскому клубу, представшему в этом году крепким орешком, надеемся, что в следующем сезоне семиреченцы выступят еще лучше. Уральцы в свою очередь закончили чемпионат при четырех поражениях подряд, в то время как их безвыигрышная серия составила восемь туров. Тут все закономерно, не выигрывая столько времени, нельзя рассчитывать на спасение.

Напомним, что футбольный сезон в Казахстане завершится 24 ноября в Шымкенте, где в финале Кубка страны встретятся «Атырау» и «Кайрат».

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