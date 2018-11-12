Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан имеет предложения от четырёх европейских клубов

Бывший главный тренер «Реала» Зидедин Зидан имеет четыре предложения от клубов Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает интернет-портал Goal, французский специалист в следующем сезоне может вернуться в мадридский клуб, также на него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».
Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая нынешнего года он объявил о своём уходе из «Королевского клуба».

Ранее в СМИ уже сообщалось, что в услугах 46-летнего специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако позже английский клуб опроверг информацию о якобы переговорах с Зиданом. Также была информация, что француз может занять пост генерального директора «Ювентуса».

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку засудили в Японии!
Американцы закрыли целый вид спорта из-за секс-скандала!
«Спартак» обвиняют в договорняке
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
Футболист ЦСКА из-за травмы пропустит матчи сборной России
Русский вратарь уничтожил канадского супербомбардира и его клуб
УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные
Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь