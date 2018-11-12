Зидан имеет предложения от четырёх европейских клубов
Бывший главный тренер «Реала» Зидедин Зидан имеет четыре предложения от клубов Европы.
Бывший главный тренер «Реала» Зидедин Зидан имеет четыре предложения от клубов Европы.
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Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая нынешнего года он объявил о своём уходе из «Королевского клуба».
Ранее в СМИ уже сообщалось, что в услугах 46-летнего специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако позже английский клуб опроверг информацию о якобы переговорах с Зиданом. Также была информация, что француз может занять пост генерального директора «Ювентуса».