Зидан имеет предложения от четырёх европейских клубов

Как сообщает интернет-портал Goal, французский специалист в следующем сезоне может вернуться в мадридский клуб, также на него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ».

Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая нынешнего года он объявил о своём уходе из «Королевского клуба».