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11:33 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Видаль может стать игроком «Ювентуса»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в туринский клуб.

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Источник: Reuters

В «Барселоне» Видаль не смог стать игроком основного состава после перехода из «Баварии» летом 2018 года. Поэтому чилиец стал кандидатом на переход в «Ювентус». Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на Calciomercato.

Сумма трансфера Видаля в «Барселону» составила примерно 25 млн евро. В активе 31-летнего хавбека 15 матчей за каталонский клуб в текущем сезоне, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.

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