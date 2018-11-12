СМИ: Видаль может стать игроком «Ювентуса»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в туринский клуб.
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в туринский клуб.
В «Барселоне» Видаль не смог стать игроком основного состава после перехода из «Баварии» летом 2018 года. Поэтому чилиец стал кандидатом на переход в «Ювентус». Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на Calciomercato.
Сумма трансфера Видаля в «Барселону» составила примерно 25 млн евро. В активе 31-летнего хавбека 15 матчей за каталонский клуб в текущем сезоне, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.