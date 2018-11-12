Анри: Травмы уже раздражают, может быть, мне пройти курсы врача?
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о матче 13-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ», в котором его команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:4.
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о матче 13-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ», в котором его команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:4.
«Мы были готовы к тому, что это будет жёсткий матч. У нас были возможности забить при счёте 0:1, также были шансы и при счёте 0:2, но у нас не было ударов по воротам. Сейчас между командами есть очень большая разница. «ПСЖ» играл на поле комфортно и расслабленно, а у нас были потери в лице ещё двух игроков в этом матче.
Это уже раздражает. Не знаю, может быть, мне пройти курсы врача? Нужно с этими травмами