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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Анри: Травмы уже раздражают, может быть, мне пройти курсы врача?

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился мнением о матче 13-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ», в котором его команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:4.

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Источник: AP 2018

«Мы были готовы к тому, что это будет жёсткий матч. У нас были возможности забить при счёте 0:1, также были шансы и при счёте 0:2, но у нас не было ударов по воротам. Сейчас между командами есть очень большая разница. «ПСЖ» играл на поле комфортно и расслабленно, а у нас были потери в лице ещё двух игроков в этом матче.

Это уже раздражает. Не знаю, может быть, мне пройти курсы врача? Нужно с этими травмами что-то делать. Однако нужно идти дальше и постараться сохранять позитивный настрой, — приводит слова французского специалиста Анри.

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