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12:07 (мск), источник: Р-Спорт

Сарри — рекордсмен по беспроигрышной серии тренеров-новичков в АПЛ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Итальянский тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри установил новый рекорд английской премьер-лиги по длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии по футболу с момента прихода в клуб, сообщается на официальном сайте «синих».

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Источник: Reuters

«Челси» в воскресенье сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 12-го тура премьер-лиги (0:0).

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 12, 11.11.2018, 17:15
Челси
0Эвертон0

Этот матч стал для Сарри 12-м во главе лондонской команды с момента старта сезона, который «синие» не проиграли.

Итальянский специалист побил рекорд тренера «Ноттингем Форест» Фрэнка Кларка, под руководством которого команда не проигрывала 11 матчей кряду на старте сезона-1994/95.

Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года, сменив во главе команды другого итальянца Антонио Конте. В данный момент в активе лондонцев 28 очков, и они идут на третьем месте в таблице премьер-лиги следом за «Манчестер Сити» (32 очка) и «Ливерпулем» (30), которые также пока не знают поражений в чемпионате Англии нынешнего сезона.

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