Сарри — рекордсмен по беспроигрышной серии тренеров-новичков в АПЛ
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Итальянский тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри установил новый рекорд английской
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Итальянский тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри установил новый рекорд английской
«Челси» в воскресенье сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 12-го тура
Этот матч стал для Сарри 12-м во главе лондонской команды с момента старта сезона, который «синие» не проиграли.
Итальянский специалист побил рекорд тренера «Ноттингем Форест» Фрэнка Кларка, под руководством которого команда не проигрывала 11 матчей кряду на старте сезона-1994/95.
Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года, сменив во главе команды другого итальянца Антонио Конте. В данный момент в активе лондонцев 28 очков, и они идут на третьем месте в таблице