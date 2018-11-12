Сарри — рекордсмен по беспроигрышной серии тренеров-новичков в АПЛ

Этот матч стал для Сарри 12-м во главе лондонской команды с момента старта сезона, который «синие» не проиграли.

Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года, сменив во главе команды другого итальянца Антонио Конте. В данный момент в активе лондонцев 28 очков, и они идут на третьем месте в таблице премьер-лиги следом за «Манчестер Сити» (32 очка) и «Ливерпулем» (30), которые также пока не знают поражений в чемпионате Англии нынешнего сезона.