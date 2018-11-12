Многочисленные травмы игроков «Монако» заставили Анри задуматься о смене профессии

«Мы понимали, что игра с “ПСЖ” будет гораздо сложнее той, что мы провели против “Брюгге”. У нас были возможности возродить интригу, но мы даже не бьем по воротам. Временами я не понимаю, что хотел сделать Фалькао, — приводит слова Анри L’Equipe. — Что меня всерьез беспокоит, так это тот факт, что мы потеряли еще двух игроков… Посмотрим, может я получу лицензию врача. Но если серьезно, то с этим нужно что-то делать. Сейчас нас ждет пауза на игру сборных, здоровые футболисты разъедутся, а мы продолжим работать, бороться, пусть это и не легко. Мы боремся за выживание, ни за что другое».