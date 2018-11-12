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12:21 (мск), источник: Р-Спорт

Многочисленные травмы игроков «Монако» заставили Анри задуматься о смене профессии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Монако» Тьерри Анри после разгромного поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в матче чемпионата Франции выразил обеспокоенность новыми травмами и пошутил, что подумывает получить медицинское образование.

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Источник: AP 2018

«Мы понимали, что игра с “ПСЖ” будет гораздо сложнее той, что мы провели против “Брюгге”. У нас были возможности возродить интригу, но мы даже не бьем по воротам. Временами я не понимаю, что хотел сделать Фалькао, — приводит слова Анри L’Equipe. — Что меня всерьез беспокоит, так это тот факт, что мы потеряли еще двух игроков… Посмотрим, может я получу лицензию врача. Но если серьезно, то с этим нужно что-то делать. Сейчас нас ждет пауза на игру сборных, здоровые футболисты разъедутся, а мы продолжим работать, бороться, пусть это и не легко. Мы боремся за выживание, ни за что другое».

«Монако» пока не выиграл ни одного матча под руководством Анри, который возглавил команду в середине октября после увольнения с поста главного тренера Леонарду Жардима.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 39 очков, «Монако» (7) занимает 19-е место.

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