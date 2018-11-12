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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» обошел одного из лучших легионеров «Кайрата» по ассистам в КПЛ

Хорватский футболист «Астаны» Марин Томасов стал первым по наибольшему числу отданных результативных передач в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На счету Томасова 16 ассистов. Лидировавший по ходу сезона по этому показателю один из лучших легионеров «Кайрата» россиянин Андрей Аршавин финишировал на втором месте, в его активе 15 передач.

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Тройку замкнул еще один кайратовец Исаэль Барбоза, отдавший десять голевых пасов.

Кроме того, Томасов с 14 голами стал третьим в рейтинге лучших бомбардиров КПЛ. Второе место осталось за форвардом «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой (17 голов), первое — за нападающим «Актобе» Маркосом Пиззелли (18 голов).

Отметим, что Томасов в последней игре чемпионата с «Иртышом» (4:0) оформил хет-трик и отдал результативную передачу Рангело Янге.

Чемпионат Казахстана по футболу завершился матчами 33-го тура 11 ноября: «Кайрат» — «Шахтер» 0:0, «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» 3:0, «Ордабасы» — «Атырау» 1:0, «Актобе» — «Кайсар» 0:2, «Жетысу» — «Акжайык» 3:1.

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Полузащитник "Астаны" обошел одного из лучших легионеров "Кайрата" по ассистам в КПЛ
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