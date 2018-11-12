Полузащитник «Астаны» обошел одного из лучших легионеров «Кайрата» по ассистам в КПЛ

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На счету Томасова 16 ассистов. Лидировавший по ходу сезона по этому показателю один из лучших легионеров «Кайрата» россиянин Андрей Аршавин финишировал на втором месте, в его активе 15 передач.

Тройку замкнул еще один кайратовец Исаэль Барбоза, отдавший десять голевых пасов.

Кроме того, Томасов с 14 голами стал третьим в рейтинге лучших бомбардиров КПЛ. Второе место осталось за форвардом «Кайрата» Адеринсолой Эсеолой (17 голов), первое — за нападающим «Актобе» Маркосом Пиззелли (18 голов).

Отметим, что Томасов в последней игре чемпионата с «Иртышом» (4:0) оформил хет-трик и отдал результативную передачу Рангело Янге.