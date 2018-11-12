Команда экс-игроков казахстанских клубов проиграла обидчику «Астаны» по Лиге Европы

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Бас Дост на 23-й и 85-й (пенальти) минутах. У проигравших один мяч за девять минут до конца основного времени матча отыграл Нилтиньо.

Брессан вышел в стартовом составе, а на 80-й минуте был заменен Виллиамом. Казарян не попал в заявку на матч. Если Брессан играет за «Шавиш» с 2017 года, то Казарян в эту команду перешел только в этом сезоне.

Благодаря этой победе «Спортинг» набрал 22 очка и поднялся с третьего места на второе, «Шавиш» с семью баллами опустился с 17-й строчки на последнюю, 18-ю.

Как известно, лиссабонский клуб был соперником «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы-2017/2018, на этой стадии астанчане проиграли португальцам с общим счетом 4:6 (1:3, 3:3).

Брессан известен казахстанским болельщикам по непродолжительному выступлению за «Астану» в 2014-м, в шести матчах КПЛ забил один гол. Летом того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.