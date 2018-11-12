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15:07 (мск), источник: Р-Спорт

Каземиро получил травму лодыжки в матче с «Сельтой»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Каземиро получил травму лодыжки в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщается на официальном сайте «сливочных».

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Источник: Reuters

Встреча «Сельта» — «Реал» прошла в воскресенье, 11 ноября, в Виго и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Каземиро вышел на игру в стартовом составе команды, но получил повреждение уже в начале встречи и был заменен на 19-й минуте.

Как отмечается, бразильский полузащитник прошел медобследование в понедельник, которое выявило у него растяжение связок правой лодыжки. О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно.

Сельта 2:4
Первый тайм: 0:1
Реал
11.11.2018, 22:45 Зрители: 21184 основной раунд: 12-й тур Balaidos
Главные тренеры
Антонио Мохамед Сантьяго Солари
Голы
61′ Уго Мальо (Б. Мендес) 2
90+4′ Брайс Мендес (Я. Аспас) 23
9 Карим Бензема (Л. Модрич) 23′
22 Густаво Даниэль Кабраль 56′
4 Серхио Рамос 83′
24 Дани Себальос (Серхио Рамос) 90+1′
Составы
Серхио Альварес 1
41′ Уго Мальо 2
44′ Давид Хункa 17
40′ 87′ Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
Брайс Мендес 23
Окай Йокушлу 5
Макси Гомес 9
Яго Аспас 10
63′ Софьян Буфаль 19
Эндрю Юльсагер 16
63′ Фран Бельтран 8
Эмре Мор 7
25 Тибо Куртуа
19 Альваро Одриосола
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл
23 Серхио Регилон 45′ 37′
31 Хави Санчес 53′
6 Фернандес Иглесиас Начо 71′
20 Марко Асенсио
14 Каземиру 19′
24 Дани Себальос
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 5
5 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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