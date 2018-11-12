Каземиро получил травму лодыжки в матче с «Сельтой»

Встреча «Сельта» — «Реал» прошла в воскресенье, 11 ноября, в Виго и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Каземиро вышел на игру в стартовом составе команды, но получил повреждение уже в начале встречи и был заменен на 19-й минуте.