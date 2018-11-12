Каземиро получил травму лодыжки в матче с «Сельтой»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Каземиро получил травму лодыжки в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщается на официальном сайте «сливочных».
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Каземиро получил травму лодыжки в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Сельты», сообщается на официальном сайте «сливочных».
Встреча «Сельта» — «Реал» прошла в воскресенье, 11 ноября, в Виго и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Каземиро вышел на игру в стартовом составе команды, но получил повреждение уже в начале встречи и был заменен на 19-й минуте.
Как отмечается, бразильский полузащитник прошел медобследование в понедельник, которое выявило у него растяжение связок правой лодыжки. О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно.
|Антонио Мохамед
|Сантьяго Солари
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)