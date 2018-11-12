Это был их последний и решительный… Отборная сборная
Заключительный тур чемпионата Казахстана по футболу 2018 года в
Заключительный тур чемпионата Казахстана по футболу 2018 года в
Республиканский
Вратарь:
Игорь Шацкий («Шахтер»)
Одной из главных причин того, что ворота карагандинцев так и не были взяты в Алматы, стало присутствие в них этого голкипера. Игорь выдал очередной матч со сверхнадежной игрой и не раз
Центральные защитники:
Фернандер Кассай («Тобол»)
Евгений Ткачук («Шахтер»)
Марин Аничич («Астана»)
Фернандер действовал в обороне безошибочно и, как обычно, много помогал одноклубникам в атаке. Евгений проделал большой объем работы, подчищая за своими товарищами по команде, сам будучи предельно надежен. По традиции четко и уверенно отыграл Марин, трудясь на поле за двоих.
Правый полузащитник:
Марин Томасов («Астана»)
Хорватского вингера по праву можно считать лучшим игрокам прошедшего тура. Марин исполнил
Центральные полузащитники:
Нурбол Жумаскалиев («Тобол»)
Ласло Кляйнхайслер («Астана»)
Мирзад Механович («Ордабасы»)
Отлично вошел в игру костанайцев после перерыва в последнем своем официальном матче в игровой карьере Нурбол, отметившись забитым мячом и ассистом. Везде, кажется, поспевал Ласло, выполнив большой очень много работы и не раз угрожая чужим воротам, но записав на свой счет в итоге голевую передачу. Мирзад был самым активным на поле в шымкентском матче, забив единственный в этой встрече мяч и создав еще несколько неплохих моментов себе и одноклубникам.
Левый полузащитник:
Сабырхан Ибраев («Жетысу»)
Хороший матч провел левый край талдыкорганцев. В игре с «Акжайыком» Сабырхан поразил чужие ворота, но одним голом мог и не ограничиться, отыграв очень активно.
Нападающие:
Игорь Зенькович («Кайсар»)
Максим Федин («Тобол»)
Хорошо потрудился в Актобе ради победы своей нынешней команды над бывшей Игорь, исполнивший дубль. Максим выдвинулся на острие атаки костанайцев после ухода с поля Хуана Эдуардо Лескано — и отметился там продуктивной игрой, записав на свой счет гол и ассист, хотя мог бы выполнить результативных действий и больше.
Тренер:
Григорий Бабаян («Астана»)
В столичном поединке как будто бы играла одна команда — павлодарцев было не видно, не слышно. Следуя указаниям Григория Константиновича, чемпионы страны тотально доминировали на поле.