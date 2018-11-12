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15:52 (мск), источник: Sports.kz

Это был их последний и решительный… Отборная сборная

Заключительный тур чемпионата Казахстана по футболу 2018 года в Премьер-Лиге должен был расставить всех по своим местам. Так он, собственно, и сделал, — в том числе и в индивидуальном зачете. В шести поединках последнего игрового дня соревнования футболистов, которые достойны были оказаться отмеченными особо, на самом деле, хватало.

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Республиканский интернет-портал Sports.kz по традиции предлагает вниманию отечественных любителей футбола собственный вариант символической сборной прошедшего тура. Как всегда, напоминаем: на абсолютную объективность не претендуем, это всего лишь наш взгляд на вопрос.

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Вратарь:

Игорь Шацкий («Шахтер»)

Одной из главных причин того, что ворота карагандинцев так и не были взяты в Алматы, стало присутствие в них этого голкипера. Игорь выдал очередной матч со сверхнадежной игрой и не раз по-настоящему спасал свою команду.

Центральные защитники:

Фернандер Кассай («Тобол»)

Евгений Ткачук («Шахтер»)

Марин Аничич («Астана»)

Фернандер действовал в обороне безошибочно и, как обычно, много помогал одноклубникам в атаке. Евгений проделал большой объем работы, подчищая за своими товарищами по команде, сам будучи предельно надежен. По традиции четко и уверенно отыграл Марин, трудясь на поле за двоих.

Правый полузащитник:

Марин Томасов («Астана»)

Хорватского вингера по праву можно считать лучшим игрокам прошедшего тура. Марин исполнил хет-трик и был буквально неудержим.

Центральные полузащитники:

Нурбол Жумаскалиев («Тобол»)

Ласло Кляйнхайслер («Астана»)

Мирзад Механович («Ордабасы»)

Отлично вошел в игру костанайцев после перерыва в последнем своем официальном матче в игровой карьере Нурбол, отметившись забитым мячом и ассистом. Везде, кажется, поспевал Ласло, выполнив большой очень много работы и не раз угрожая чужим воротам, но записав на свой счет в итоге голевую передачу. Мирзад был самым активным на поле в шымкентском матче, забив единственный в этой встрече мяч и создав еще несколько неплохих моментов себе и одноклубникам.

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Левый полузащитник:

Сабырхан Ибраев («Жетысу»)

Хороший матч провел левый край талдыкорганцев. В игре с «Акжайыком» Сабырхан поразил чужие ворота, но одним голом мог и не ограничиться, отыграв очень активно.

Нападающие:

Игорь Зенькович («Кайсар»)

Максим Федин («Тобол»)

Хорошо потрудился в Актобе ради победы своей нынешней команды над бывшей Игорь, исполнивший дубль. Максим выдвинулся на острие атаки костанайцев после ухода с поля Хуана Эдуардо Лескано — и отметился там продуктивной игрой, записав на свой счет гол и ассист, хотя мог бы выполнить результативных действий и больше.

Тренер:

Григорий Бабаян («Астана»)

В столичном поединке как будто бы играла одна команда — павлодарцев было не видно, не слышно. Следуя указаниям Григория Константиновича, чемпионы страны тотально доминировали на поле.

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