«Астана» оторвалась от «Кайрата» на рекордное количество очков за время очного соперничества в КПЛ
В последние пять сезонов борьба за чемпионское звание казахстанской
В последние пять сезонов борьба за чемпионское звание казахстанской
За это время столичный клуб пять раз выиграл «золото», в то время как кайратовцы в последние четыре года довольствовались серебряными медалями.
Кроме того, «Астана» за период очного соперничества с «Кайратом» за первое место впервые обошла принципиального соперника на 15 очков. В 2017-м ее отрыв составлял один балл, в 2016-м — два, в 2015-м — один, в 2014-м — семь.
При этом в нынешнем чемпионате столичный клуб превзошел алматинскую команду как по результативности, так и по надежности игры в обороне. Если северяне с 66 голами стали самыми результативными участниками КПЛ, то южане забили на шесть мячей меньше.
В то же время в пассиве «Астаны» только 22 пропущенных мяча, у «Кайрата» — 33, что стало четвертым показателем в чемпионате — «Тобол» пропустил 30 голов, а «Кайсар» — 31.
Напомним, что чемпионат Казахстана по футболу завершился матчами 33-го тура 11 ноября: «Астана» — «Иртыш» 4:0, «Кайрат» — «Шахтер» 0:0, «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» 3:0, «Ордабасы» — «Атырау» 1:0, «Актобе» — «Кайсар» 0:2, «Жетысу» — «Акжайык» 3:1.