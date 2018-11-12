Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
16:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» оторвалась от «Кайрата» на рекордное количество очков за время очного соперничества в КПЛ

В последние пять сезонов борьба за чемпионское звание казахстанской премьер-лиги разворачивалась между «Астаной» и «Кайратом», тогда как другие клубы выступали в основном в роли статистов, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

За это время столичный клуб пять раз выиграл «золото», в то время как кайратовцы в последние четыре года довольствовались серебряными медалями.

Читайте также
Ричард Алмейда: Не верьте фейковым новостям. Я остаюсь в «Астане»

Кроме того, «Астана» за период очного соперничества с «Кайратом» за первое место впервые обошла принципиального соперника на 15 очков. В 2017-м ее отрыв составлял один балл, в 2016-м — два, в 2015-м — один, в 2014-м — семь.

При этом в нынешнем чемпионате столичный клуб превзошел алматинскую команду как по результативности, так и по надежности игры в обороне. Если северяне с 66 голами стали самыми результативными участниками КПЛ, то южане забили на шесть мячей меньше.

В то же время в пассиве «Астаны» только 22 пропущенных мяча, у «Кайрата» — 33, что стало четвертым показателем в чемпионате — «Тобол» пропустил 30 голов, а «Кайсар» — 31.

Напомним, что чемпионат Казахстана по футболу завершился матчами 33-го тура 11 ноября: «Астана» — «Иртыш» 4:0, «Кайрат» — «Шахтер» 0:0, «Тобол» — «Кызыл-Жар СК» 3:0, «Ордабасы» — «Атырау» 1:0, «Актобе» — «Кайсар» 0:2, «Жетысу» — «Акжайык» 3:1.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Их бой будет интересным". Эксперт сравнил Данияра Елеусинова и его соперника по Олимпиаде
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Портфель вместо перчаток: Габулов закончил карьеру
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Ари на русском языке рассказал о вызове в сборную России (видео)
УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные
Мостовой поделился мнением о назначении Кононова в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь