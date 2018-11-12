«Астана» оторвалась от «Кайрата» на рекордное количество очков за время очного соперничества в КПЛ

За это время столичный клуб пять раз выиграл «золото», в то время как кайратовцы в последние четыре года довольствовались серебряными медалями.

Кроме того, «Астана» за период очного соперничества с «Кайратом» за первое место впервые обошла принципиального соперника на 15 очков. В 2017-м ее отрыв составлял один балл, в 2016-м — два, в 2015-м — один, в 2014-м — семь.

При этом в нынешнем чемпионате столичный клуб превзошел алматинскую команду как по результативности, так и по надежности игры в обороне. Если северяне с 66 голами стали самыми результативными участниками КПЛ, то южане забили на шесть мячей меньше.

В то же время в пассиве «Астаны» только 22 пропущенных мяча, у «Кайрата» — 33, что стало четвертым показателем в чемпионате — «Тобол» пропустил 30 голов, а «Кайсар» — 31.