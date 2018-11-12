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17:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» поборется с «МЮ» за хавбека «Аякса» де Йонга

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.

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Источник: AP 2018

Как сообщает Daily Mail, интерес к талантливому хавбеку проявляют сразу два манчестерских клуба — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». При этом «горожан» не смущают даже возможные проблемы с финансовым фэйр-плей, и они готовы следующим летом предложить за игрока £ 50 млн (€ 57 млн). Отмечается, что сам де Йонг хотел бы поработать с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой.

Также оба клуба готовы побороться за одноклубника хавбека — защитника Матейса де Лигта, на которого претендуют сразу несколько ведущих европейских клубов.

Ранее сообщалось, что видеть у себя де Йонга хотят «Барселона» и «Реал». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 10 матчей в Эредивизии и забил один гол.

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