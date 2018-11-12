«Манчестер Сити» поборется с «МЮ» за хавбека «Аякса» де Йонга
Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру в английской
Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру в английской
Как сообщает Daily Mail, интерес к талантливому хавбеку проявляют сразу два манчестерских клуба — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». При этом «горожан» не смущают даже возможные проблемы с финансовым
Также оба клуба готовы побороться за одноклубника хавбека — защитника Матейса де Лигта, на которого претендуют сразу несколько ведущих европейских клубов.
Ранее сообщалось, что видеть у себя де Йонга хотят «Барселона» и «Реал». В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 10 матчей в Эредивизии и забил один гол.