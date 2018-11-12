Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте — об отказе возглавить «Реал»: Предпочитаю подождать с новой работой до июня

Итальянец Антонио Конте объяснил, почему отказался от предложения возглавить «Реал». Специалист был главным претендентом на должность после отставки Хулена Лопетеги, но, по его словам, он предпочитает приступать к новой работе в межсезонье.

Наверх
Источник: Reuters

— Я такой тип тренера, который предпочитает подождать до июня, прежде чем искать новую работу. Но кто знает, может, в ближайшие 2−3 месяца желание тренировать вернется, и получится, что я сейчас солгал, — цитирует AS Конте. — Где я вижу себя? Ну, сейчас я дома (смеется). Я учусь, смотрю игры и работу моих коллег. Вернуться в Италию? Кто знает. Я итальянец, я счастлив здесь, но не исключаю работу за границей.

Конте ранее возглавлял итальянские «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», после чего работал со сборной Италии, а последние два сезона был главным тренером «Челси». Этим летом он покинул лондонцев, с которыми в прошлом году стал чемпионом Англии, а в этом — выиграл Кубок страны.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
Сборная России начала подготовку к матчам против немцев и шведов
Мостовой поделился мнением о назначении Кононова в «Спартак»
Портфель вместо перчаток: Габулов закончил карьеру
Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной вместо Дзюбы
«Единственный и неповторимый»: «Зенит» — об Аршавине (фото)
Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборной сезона в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь