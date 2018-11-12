Конте — об отказе возглавить «Реал»: Предпочитаю подождать с новой работой до июня

— Я такой тип тренера, который предпочитает подождать до июня, прежде чем искать новую работу. Но кто знает, может, в ближайшие 2−3 месяца желание тренировать вернется, и получится, что я сейчас солгал, — цитирует AS Конте. — Где я вижу себя? Ну, сейчас я дома (смеется). Я учусь, смотрю игры и работу моих коллег. Вернуться в Италию? Кто знает. Я итальянец, я счастлив здесь, но не исключаю работу за границей.