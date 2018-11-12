Ибрагимович и Руни попали в состав символической сборной сезона в MLS
MLS представила символическую сборную сезона-2018.
MLS представила символическую сборную сезона-2018.
В неё вошли такие известные европейские футболисты, как Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») и Уэйн Руни («Ди-Си Юнайтед»). Об этом сообщает официальный «твиттер» MLS.
Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом:
вратарь: Зак Стеффен («Коламбус Крю»).
защитники: Кемар Лоуренс («Нью-Йорк Ред Буллз»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллз»), Чед Маршалл («Сиэтл Саундерз»).
полузащитники: Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импэкт»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).
нападающие: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди-Си Юнайтед»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).