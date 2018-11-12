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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович и Руни попали в состав символической сборной сезона в MLS

MLS представила символическую сборную сезона-2018.

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В неё вошли такие известные европейские футболисты, как Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») и Уэйн Руни («Ди-Си Юнайтед»). Об этом сообщает официальный «твиттер» MLS.

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Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом:

вратарь: Зак Стеффен («Коламбус Крю»).

защитники: Кемар Лоуренс («Нью-Йорк Ред Буллз»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллз»), Чед Маршалл («Сиэтл Саундерз»).

полузащитники: Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импэкт»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»).

нападающие: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди-Си Юнайтед»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

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