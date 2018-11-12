Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2017/18
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока чемпионата Испании по итогам сезона-2017/18.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока чемпионата Испании по итогам сезона-2017/18.
В прошлом сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел 36 матчей в Примере, в которых забил 34 гола. Его игра, во многом, поспособствовала победе «Барселоны» в первенстве Испании, которая опередила финишировавшего вторым мадридский «Реал» на 14 очков.
По данным СМИ, «Барселона» в следующем сезоне планирует продлить соглашение с 31-летним Месси, нынешний контракт которого рассчитан до 2021 года.