Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2017/18

В прошлом сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел 36 матчей в Примере, в которых забил 34 гола. Его игра, во многом, поспособствовала победе «Барселоны» в первенстве Испании, которая опередила финишировавшего вторым мадридский «Реал» на 14 очков.