Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
22:05 (мск), источник: Р-Спорт

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2017/18

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока чемпионата Испании по итогам сезона-2017/18.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел 36 матчей в Примере, в которых забил 34 гола. Его игра, во многом, поспособствовала победе «Барселоны» в первенстве Испании, которая опередила финишировавшего вторым мадридский «Реал» на 14 очков.

По данным СМИ, «Барселона» в следующем сезоне планирует продлить соглашение с 31-летним Месси, нынешний контракт которого рассчитан до 2021 года.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Как украинец Усик стал в России своим
Туктамышева хочет встретиться с Трампом, чтобы "надрать ему задницу
Сборная России начала подготовку к матчам против немцев и шведов
Огонь в Тарасовке: как представили Олега Кононова в «Спартаке»
СКА нанес «Автомобилисту» второе поражение в нынешнем сезоне КХЛ
Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной вместо Дзюбы
В чем сила этого ЦСКА: как Гончаренко обыграл «Зенит»
Антонио Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
«Единственный и неповторимый»: «Зенит» — об Аршавине (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь