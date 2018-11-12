Аллегри в четвёртый раз стал лучшим тренером года в чемпионате Италии

Источник: AFP 2018

Футбол Италия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 20:00 Ювентус - СПАЛ -

Эта награда стала четвёртой для итальянского специалиста. Таким образом, Аллегри установил рекорд, превзойдя достижения Марчелло Липпи, Антонио Конте и Фабио Капелло, у которых по три награды в активе.

Основными конкурентами Аллегри за награду, вручаемую лучшему тренеру, были бывший наставник «Наполи» Маурицио Сарри, который в настоящий момент возглавляет лондонский «Челси», и главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги.