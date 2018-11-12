Аллегри в четвёртый раз стал лучшим тренером года в чемпионате Италии
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал лучшим тренером года в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал лучшим тренером года в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Эта награда стала четвёртой для итальянского специалиста. Таким образом, Аллегри установил рекорд, превзойдя достижения Марчелло Липпи, Антонио Конте и Фабио Капелло, у которых по три награды в активе.
Основными конкурентами Аллегри за награду, вручаемую лучшему тренеру, были бывший наставник «Наполи» Маурицио Сарри, который в настоящий момент возглавляет лондонский «Челси», и главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги.
Аллегри признавался лучшим наставником в 2011 году по итогам работы в «Кальяри», а также в 2015-м и 2016-м, будучи у руля туринского «Ювентуса».