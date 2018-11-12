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12 ноября, источник: Чемпионат.com

Аллегри в четвёртый раз стал лучшим тренером года в чемпионате Италии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал лучшим тренером года в итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Италия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 20:00
Ювентус
-СПАЛ-

Эта награда стала четвёртой для итальянского специалиста. Таким образом, Аллегри установил рекорд, превзойдя достижения Марчелло Липпи, Антонио Конте и Фабио Капелло, у которых по три награды в активе.

Основными конкурентами Аллегри за награду, вручаемую лучшему тренеру, были бывший наставник «Наполи» Маурицио Сарри, который в настоящий момент возглавляет лондонский «Челси», и главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги.

Аллегри признавался лучшим наставником в 2011 году по итогам работы в «Кальяри», а также в 2015-м и 2016-м, будучи у руля туринского «Ювентуса».

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