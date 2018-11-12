Солари показал лучший результат в «Реале» за последние 89 лет

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Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 15:00 Эйбар - Реал -

В первых четырёх матчах под руководством Солари «Королевский клуб» одержал четыре победы с разницей мячей 15−2. Это лучший результат клуба при новом наставнике с 1929 года.

Солари возглавил «Реал» 29 октября. Под его руководством мадридский клуб разгромил «Мелилью» (4:0) в Кубке Испании, а также «Викторию Пльзень» (5:0) в Лиге чемпионов. Также «Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) и «Сельту» (4:2) в чемпионате Испании.