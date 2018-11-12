Солари показал лучший результат в «Реале» за последние 89 лет
Исполняющий обязанности главного тренера мадридского «Реала» Сантьяго Солари выдал лучший дебют в клубе за последние 89 лет.
Исполняющий обязанности главного тренера мадридского «Реала» Сантьяго Солари выдал лучший дебют в клубе за последние 89 лет.
В первых четырёх матчах под руководством Солари «Королевский клуб» одержал четыре победы с разницей мячей 15−2. Это лучший результат клуба при новом наставнике с 1929 года.
Солари возглавил «Реал» 29 октября. Под его руководством мадридский клуб разгромил «Мелилью» (4:0) в Кубке Испании, а также «Викторию Пльзень» (5:0) в Лиге чемпионов. Также «Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) и «Сельту» (4:2) в чемпионате Испании.
Напомним, что Солари на посту наставника «Реала» сменил отправленного в отставку Хулена Лопетеги. В ближайшее время он может быть утверждён в качестве постоянного наставника мадридской команды.