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00:43 (мск), источник: Газета.Ру

Игрока «Ливерпуля» обвинили в нарушении правил о ставках на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против нападающего «Ливерпуля» форварда Даниэля Старриджа в связи с нарушениями правил о ставках на матчи, сообщает «Советский спорт».

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Источник: AFP 2018

Однако английский клуб опроверг участие нападающего в ставках на матчи.

«Даниэл готов сотрудничать со следствием по всем вопросам. Он заверил клуб, что никогда не делал ставки на футбол. Мы дождемся окончательного решения по делу, прежде чем давать комментарии», — передает Liverpool Echo.

По информации издания, нарушение произошло, предположительно, в январе текущего года. Футболист обязан ответить на обвинение до 20 ноября 2018 года.

В этом сезоне Старридж вышел на поле в семи играх и отметился двумя голами.

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