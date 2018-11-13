Игрока «Ливерпуля» обвинили в нарушении правил о ставках на матчи

Источник: AFP 2018

Однако английский клуб опроверг участие нападающего в ставках на матчи.

«Даниэл готов сотрудничать со следствием по всем вопросам. Он заверил клуб, что никогда не делал ставки на футбол. Мы дождемся окончательного решения по делу, прежде чем давать комментарии», — передает Liverpool Echo.

По информации издания, нарушение произошло, предположительно, в январе текущего года. Футболист обязан ответить на обвинение до 20 ноября 2018 года.