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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола назвал претендентов на чемпионский титул в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что на чемпионский титул в чемпионате Англии претендуют пять клубов.

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Источник: Reuters
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 18:00
Вест Хэм Юнайтед
-Манчестер Сити-

«Я считаю, что на титул претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэм Хотспур». Мы всего на два очка впереди всех.

В прошлом сезоне мы не сумели взять очки на «Энфилде», в этом — сыграли вничью. В прошлом сезоне мы проиграли «Манчестер Юнайтед» на выезде, а теперь победили.

Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить.

Сейчас только ноябрь. Впереди ещё много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 12 туров «Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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