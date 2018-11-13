Гвардиола назвал претендентов на чемпионский титул в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что на чемпионский титул в чемпионате Англии претендуют пять клубов.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что на чемпионский титул в чемпионате Англии претендуют пять клубов.
«Я считаю, что на титул претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэм Хотспур». Мы всего на два очка впереди всех.
В прошлом сезоне мы не сумели взять очки на «Энфилде», в этом — сыграли вничью. В прошлом сезоне мы проиграли «Манчестер Юнайтед» на выезде, а теперь победили.
Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить.
Сейчас только ноябрь. Впереди ещё много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
После 12 туров «Манчестер Сити», набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской