Гвардиола назвал претендентов на чемпионский титул в АПЛ

Источник: Reuters

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 18:00 Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити -

«Я считаю, что на титул претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и даже «Арсенал» с «Тоттенхэм Хотспур». Мы всего на два очка впереди всех.

В прошлом сезоне мы не сумели взять очки на «Энфилде», в этом — сыграли вничью. В прошлом сезоне мы проиграли «Манчестер Юнайтед» на выезде, а теперь победили.

Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить.

Сейчас только ноябрь. Впереди ещё много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.