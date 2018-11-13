Источник: Против президента Федерации футбола Украины открыты три уголовных дела

Источник: AP 2018

Сообщается, что в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) открыто дело по статьям Уголовного кодекса: «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».

В полиции — по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».