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12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Против президента Федерации футбола Украины открыты три уголовных дела

Против президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко открыты три уголовных дела, сообщает Tribuna.com со ссылкой на слова адвоката Олега Ступинского.

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Источник: AP 2018

Сообщается, что в НАБУ (Национальном антикоррупционном бюро Украины) открыто дело по статьям Уголовного кодекса: «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение».

В полиции — по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

В Генеральной прокуратуре Украины по статьям: «Присвоение, растрата имущество или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах» и «Злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжелых последствий».

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