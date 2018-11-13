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08:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

ТАСС, 13 ноября. Шведский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал лучшим новичком сезона 2018 года в чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба MLS.

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Источник: AP 2018

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес» в марте 2018 года. Швед провел в составе команды 27 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач. Нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров MLS, уступив только венесуэльскому форварду «Атланты» Джозефу Мартинесу (31 мяч).

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Также 37-летний Ибрагимович вошел в символическую сборную сезона. Вместе с ним туда был включен игрок «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни. Полностью команда сезона-2018 в MLS выглядит следующим образом: Зак Стеффен («Коламбус Крю»), Кемар Лоуренс, Аарон Лонг (оба — «Нью-Йорк Ред Буллс»), Чед Маршалл («Сиэттл Саундерс»), Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импэкт»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

«Лос-Анджелес» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда Ибрагимовича заняла седьмое место в «Западной конференции», отстав зоны плей-офф на одно очко. «Ди Си Юнайтед» финишировал четвертым на «Востоке», но в первом же раунде уступил «Коламбусу» — 2:3 (по пенальти).

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