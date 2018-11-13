Футболист Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

Источник: AP 2018

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес» в марте 2018 года. Швед провел в составе команды 27 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач. Нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров MLS, уступив только венесуэльскому форварду «Атланты» Джозефу Мартинесу (31 мяч).

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Также 37-летний Ибрагимович вошел в символическую сборную сезона. Вместе с ним туда был включен игрок «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни. Полностью команда сезона-2018 в MLS выглядит следующим образом: Зак Стеффен («Коламбус Крю»), Кемар Лоуренс, Аарон Лонг (оба — «Нью-Йорк Ред Буллс»), Чед Маршалл («Сиэттл Саундерс»), Лусиано Акоста («Ди Си Юнайтед»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импэкт»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).