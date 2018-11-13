«Астана» определила самого полезного игрока в чемпионском сезоне

Источник: Reuters

Пресс-служба команды высчитала коэффициент полезности футболистов, то есть, какая разница мячей была во время присутствия игрока на поле.

В итоге самым полезным игроком астанчан в сезоне-2018 стал защитник Марин Аничич, коэффициент полезности которого составил «+41». В чемпионате он провел 27 матчей, отдав две голевые передачи.

На втором месте расположился полузащитник Марин Томасов. Показатель полезности лучшего бомбардира команды в этом сезоне (14 голов и 16 результативных передач) составил «+40».

Замкнул тройку Дмитрий Шомко. Вице-капитан «Астаны» провел 22 игры, при этом забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Его показатель полезности «+35».

ТОП-5 игроков:

1) Марин Аничич «+41»

2) Марин Томасов «+40»

3) Дмитрий Шомко «+35»

4) Иван Маевский «+34»

5) Абзал Бейсебеков «+33».