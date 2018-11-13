«Астана» определила самого полезного игрока в чемпионском сезоне
Футбольный клуб «Астана», подводя итог чемпионскому сезону, определила самого полезного игрока в
Футбольный клуб «Астана», подводя итог чемпионскому сезону, определила самого полезного игрока в
В итоге самым полезным игроком астанчан в сезоне-2018 стал защитник Марин Аничич, коэффициент полезности которого составил «+41». В чемпионате он провел 27 матчей, отдав две голевые передачи.
На втором месте расположился полузащитник Марин Томасов. Показатель полезности лучшего бомбардира команды в этом сезоне (14 голов и 16 результативных передач) составил «+40».
Замкнул тройку Дмитрий Шомко.
ТОП-5 игроков:
1) Марин Аничич «+41»
2) Марин Томасов «+40»
3) Дмитрий Шомко «+35»
4) Иван Маевский «+34»
5) Абзал Бейсебеков «+33».
Напомним, «Астана» в пятый раз подряд стала чемпионом Казахстана. Отрыв от ставшего вторым «Кайрата» составил рекордные 15 очков.