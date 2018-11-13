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10:54 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали о переходе капитана «Ордабасы» в стан участника Лиги Европы

Капитан шымкентского «Ордабасы» Мардан Толебек может перейти в костанайский «Тобол», сообщает KazFootball.kz.

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27-летний полузащитник провел в премьер-лиге за «Ордабасы» 133 матча и забил девять голов.

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В составе шымкентцев Толебек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, также завоевал бронзовые медали чемпионата.

В минувшем сезоне «Ордабасы» занял четвертое место, а «Тобол» финишировал третьим и представит Казахстан в Лиге Европы в следующем сезоне.

При этом шымкентцы также могут получить путевку в еровкубки, но только в случае победы «Кайрата» над «Атырау» в финале Кубка Казахстана.

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