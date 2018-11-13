СМИ узнали о переходе капитана «Ордабасы» в стан участника Лиги Европы
Капитан шымкентского «Ордабасы» Мардан Толебек может перейти в костанайский «Тобол», сообщает KazFootball.kz.
Капитан шымкентского «Ордабасы» Мардан Толебек может перейти в костанайский «Тобол», сообщает KazFootball.kz.
27-летний полузащитник провел в
В составе шымкентцев Толебек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, также завоевал бронзовые медали чемпионата.
В минувшем сезоне «Ордабасы» занял четвертое место, а «Тобол» финишировал третьим и представит Казахстан в Лиге Европы в следующем сезоне.
При этом шымкентцы также могут получить путевку в еровкубки, но только в случае победы «Кайрата» над «Атырау» в финале Кубка Казахстана.