СМИ узнали о переходе капитана «Ордабасы» в стан участника Лиги Европы

27-летний полузащитник провел в премьер-лиге за «Ордабасы» 133 матча и забил девять голов.

В составе шымкентцев Толебек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, также завоевал бронзовые медали чемпионата.

В минувшем сезоне «Ордабасы» занял четвертое место, а «Тобол» финишировал третьим и представит Казахстан в Лиге Европы в следующем сезоне.