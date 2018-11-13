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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана может перейти из «Кайрата» в «Ордабасы»

Защитник национальной сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев следующий сезон футбольной премьер-лиги может провести в «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.

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По неподтвержденной информации 28-летний футболист покидает «Кайрат» и переходит в шымкентский клуб.

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За алматинскую команду Суюмбаев отыграл 72 матча, в которых забил пять голов.

Он уже выступал в составе «Ордабасы», в составе которого отыграл 127 встреч и трижды поражал ворота соперников.

Также в карьере Суюмбаева значится выступление за павлодарвский «Иртыш», в майке которого он сыграл 14 игр.

Всего за всю карьеру в премьер-лиге Суюмбаев провел 213 матчей и забил восемь голов.

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