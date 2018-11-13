Защитник сборной Казахстана может перейти из «Кайрата» в «Ордабасы»
Защитник национальной сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев следующий сезон футбольной
Защитник национальной сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев следующий сезон футбольной
По неподтвержденной информации 28-летний футболист покидает «Кайрат» и переходит в шымкентский клуб.
За алматинскую команду Суюмбаев отыграл 72 матча, в которых забил пять голов.
Он уже выступал в составе «Ордабасы», в составе которого отыграл 127 встреч и трижды поражал ворота соперников.
Также в карьере Суюмбаева значится выступление за павлодарвский «Иртыш», в майке которого он сыграл 14 игр.
Всего за всю карьеру в