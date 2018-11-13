Защитник сборной Казахстана может перейти из «Кайрата» в «Ордабасы»

По неподтвержденной информации 28-летний футболист покидает «Кайрат» и переходит в шымкентский клуб.

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За алматинскую команду Суюмбаев отыграл 72 матча, в которых забил пять голов.

Он уже выступал в составе «Ордабасы», в составе которого отыграл 127 встреч и трижды поражал ворота соперников.

Также в карьере Суюмбаева значится выступление за павлодарвский «Иртыш», в майке которого он сыграл 14 игр.