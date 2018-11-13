Футболист «Краснодара» Классон признан лучшим полузащитником года в Швеции
ТАСС, 13 ноября. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон признан лучшим шведским полузащитником по итогам года. Об этом сообщает
ТАСС, 13 ноября. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон признан лучшим шведским полузащитником по итогам года. Об этом сообщает
Церемония награждения лучших игроков Швеции состоялась в Стокгольме.
Классон перешел в «Краснодар» в январе 2017 года. 16 февраля он дебютировал за команду в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» (1:0) и забил победный гол. Всего Классон провел за клуб 57 матчей и отметился 17 мячами.
В возрасте 21 года полузащитник начал выступления за сборную Швеции. С Классоном в составе шведы впервые с 2006 года вышли на чемпионат мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. На чемпионате мира — 2018 он принял участие во всех пяти матчах сборной.
В игре группового этапа с командой Германии (1:2) 26-летний футболист отличился голевой передачей.
Лучшим футболистом года в Швеции стал Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), лучшим нападающим — Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), лучшим защитником — Андреас Гранквист («Хельсингборг»), первую часть сезона проведший в «Краснодаре».