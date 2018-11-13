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12:47 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Классон признан лучшим полузащитником года в Швеции

ТАСС, 13 ноября. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон признан лучшим шведским полузащитником по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

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Источник: AFP 2018

Церемония награждения лучших игроков Швеции состоялась в Стокгольме.

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Классон перешел в «Краснодар» в январе 2017 года. 16 февраля он дебютировал за команду в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» (1:0) и забил победный гол. Всего Классон провел за клуб 57 матчей и отметился 17 мячами.

В возрасте 21 года полузащитник начал выступления за сборную Швеции. С Классоном в составе шведы впервые с 2006 года вышли на чемпионат мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. На чемпионате мира — 2018 он принял участие во всех пяти матчах сборной.

В игре группового этапа с командой Германии (1:2) 26-летний футболист отличился голевой передачей.

Лучшим футболистом года в Швеции стал Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), лучшим нападающим — Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), лучшим защитником — Андреас Гранквист («Хельсингборг»), первую часть сезона проведший в «Краснодаре».

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