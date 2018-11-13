Футболист «Краснодара» Классон признан лучшим полузащитником года в Швеции

Классон перешел в «Краснодар» в январе 2017 года. 16 февраля он дебютировал за команду в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» (1:0) и забил победный гол. Всего Классон провел за клуб 57 матчей и отметился 17 мячами.

В возрасте 21 года полузащитник начал выступления за сборную Швеции. С Классоном в составе шведы впервые с 2006 года вышли на чемпионат мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. На чемпионате мира — 2018 он принял участие во всех пяти матчах сборной.