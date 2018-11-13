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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Санчес не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, к игроку нет интереса на рынке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, вероятно, останется в клубе на вторую половину сезона.

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Источник: Reuters

По информации The Telegraph, уходу чилийца из английского клуба мешают сразу два фактора: его солидный оклад и нежелание «красных дьяволов» расставаться с важными футболистами в зимнее трансферное окно.

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Помимо этого, на рынке в настоящий момент нет клубов, готовых приобрести его. При этом, как уже сообщалось ранее, Санчес хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и чувствует себя в команде несчастливым.

Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 29-летний форвард надеется на предложение от «Пари Сен-Жермен», который мог бы удовлетворить его финансовые запросы. При этом сообщалось, что парижский клуб также заинтересован в трансфере.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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