Санчес не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, к игроку нет интереса на рынке

Помимо этого, на рынке в настоящий момент нет клубов, готовых приобрести его. При этом, как уже сообщалось ранее, Санчес хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и чувствует себя в команде несчастливым.



Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 29-летний форвард надеется на предложение от «Пари Сен-Жермен», который мог бы удовлетворить его финансовые запросы. При этом сообщалось, что парижский клуб также заинтересован в трансфере.



В нынешнем сезоне Санчес принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.