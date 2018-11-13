ТОП-5 звездных ветеранов, которые могли бы заменить Аршавина в «Кайрате»

Между тем, наверняка существует
Корреспондент Vesti.kz предлагает список из пяти русскоговорящих футболистов, которые смогли бы и в игровом плане усилить «Кайрат» и обеспечить необходимый пиар новой команде.
Бранислав Иванович.
Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург).
Амплуа: защитник.
Возраст: 34 года.
Достижения: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, трехкратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Кубка английской лиги, обладатель Кубка России, дважды лучший футболист Сербии (2012, 2013), входил в сборную УЕФА в 2015 году.
Иванович мог бы стать достойным ответом «Астане» за трансфер Антонио Рукавины. Оба ровесники и продолжают защищать цвета сборной Сербии. Может сыграть справа в обороне, а также в центре. На клубном уровне защитник выиграл больше титулов, нежели Аршавин и не меньше, чем Анатолий Тимощук. Об игровом состоянии Ивановича говорит такой факт — «Барселона» уже зимой готова взять его в аренду у «Зенита», несмотря на солидный возраст. Конечно, пригласить Бранислава «Кайрату» будет сложно, но ведь и когда Аршавина с Тимощуком приглашали, мало кто верил в эти трансферы. С возможным приходом защитника в «Кайрат» в Европе еще больше будут говорить об алматинской команде. Вне поля Иванович без проблем может дать интервью на русском или же сняться в очередном рекламном ролике.
Юрий Жирков.
Клуб: «Зенит» (Санкт-Петербург).
Амплуа: защитник, полузащитник.
Возраст: 35 лет.
Достижения: обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, лучший футболист России-2008, был номинирован на «Золотой мяч» в 2008 году.
Последний чемпионат мира в России показал, что 35-летний Жирков все еще в полном порядке и недаром его в столь солидном возрасте подписал «Зенит». Может закрыть всю левую бровку. После ЧМ-2018 полностью сосредоточился на выступлениях за клуб. В текущем сезоне чемпионата России Юрий — основной футболист «Зенита». Провел 17 матчей. Думается,
Игорь Денисов.
Клуб: «Локомотив» (Москва).
Амлуа: полузащитник.
Возраст: 34 года.
Достижения: обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, лучший футболист России-2012.
Еще один футболист с «газпромовским» прошлым. Конечно,
Александр Самедов.
Клуб: «Спартак» (Москва).
Амплуа: полузащитник.
Возраст: 34 года.
Достижения: чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.
Завершивший после мундиаля выступления в сборной России Александр Самедов в свое время мог принять предложение из Азербайджана, учитывая его азербайджанские корни. Выбрал Россию и не прогадал. Лидером нынешнего «Спартака» его назвать сложно, однако усилить «Кайрат» он вполне способен. Играет справа в полузащите. Учитывая, что поклонников «Спартака» в Казахстане немало, особенно среди взрослого поколения, его вероятный трансфер в «Кайрат» мог бы быть воспринят на «ура».
Денис Глушаков.
Клуб: «Спартак» (Москва).
Амплуа: полузащитник.
Возраст: 31 год.
Достижения: чемпион России, обладатель Суперкубка России.
Футболист «Спартака» в настоящее время имеет схожие проблемы, что в свое время и Аршавин. Не так давно стало известно о разводе Глушакова с супругой. Добавьте сюда и ссылку в дублирующую команду за лайк в социальной сети. Да, полузащитник недавно вернулся в основу, однако болельщики его отчаянно освистывают. К нему присматривается «Краснодар», который частенько подписывает ветеранов, однако для перезагрузки вполне подходит и вариант с «Кайратом». Никто в Казахстане его тревожить не будет, а сам футболист полностью сможет сосредоточиться на футболе. Конечно, до Аршавина ему далеко, зато болельщики «Спартака» в Казахстане с радостью приняли бы его, как и Самедова.
Ербол Каиров