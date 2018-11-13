Джо Коул завершил карьеру

Источник: AP 2018

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул объявил о завершении карьеры, сообщает BBC.

С 2016 года 37-летний британец выступал за клуб второй по силе американской лиги USL « Тампа-Бэй Роудис».

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Мои мечты стали реальностью, причем все из них, приводит BBC слова Коула. Надеюсь, следующие два десятилетия будут такими же особенными, как предыдущие 20 лет в качестве профессионального футболиста.

Напомним, воспитанник «Вест Хэма» дебютировал за родной клуб в 1998 году в возрасте 17 лет. Также он выступал за «Челси» (2003−2010), «Ливерпуль» (2010−2011, 2012−2013), «Лилль» (2011−2012), «Вест Хэм» (2013−2014), «Астон Виллу» (2014−2015), «Ковентри» (2015−2016) и « Тампу-Бэй» (2016−2018).

В составе «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии (2005, 2006, 2010), двукратным обладателем Кубка Англии (2007, 2010), обладателем Кубка лиги (2005), Суперкубка Англии (2005) и финалистом Лиги чемпионов (2008). В сезоне-2007/08 Коула признали лучшим игроком «Челси».