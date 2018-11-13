СМИ: Футбольная ассоциация Англии намерена сократить число легионеров в клубах АПЛ

Источник: AP 2018

В настоящее время количество зарубежных футболистов в клубах высшего дивизиона может достигать 17 человек из 25 игроков основного состава. Подобные коррективы FA, по данным издания, необходимо внести в связи с Brexit. После выхода Великобритании из Евросоюза английские команды могут недосчитаться игроков из ведущих клубов континентальной Европы, которые должны отвечать тем же критериям, что и футболисты других стран, не входящих в сообщество, для получения визы и разрешения в работу в Великобритании, отмечает газета. Кроме того, академии футбольных клубов Англии лишаться после Brexit возможности приглашать 16−17-летних игроков из стран — членов ЕС, и вынуждены будут дожидаться их 18-летия.

Пять клубов премьер-лиги, включая «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», имеют максимальное количество иностранных игроков. Еще четыре команды, в том числе «Челси» и «Ливерпуль», имеют по 16 легионеров. Футбольная ассоциация Англии считает, что «Brexit должен быть использован высшим дивизионом в качестве возможности увеличить долю английских футболистов в клубах», указывает Times. Сейчас доля отечественных игроков, выходящих в основном составе на матчи премьер-лиги, не превышает 28%. В последнем туре из общего числа — 220 игроков на поле появились лишь 62 доморощенных футболиста.

Сокращение числа иностранцев позволит, по оценке экспертов, поднять стоимость трансферных переходов английских футболистов. «Мы продолжаем работать с премьер-лигой, с рядом министерств и ведомств, включая МВД и Минфин, в течение всего периода нынешних консультаций», — заявил официальный представитель FA. Подробные предложения насчет сокращения количества легионеров будут переданы клубам в ближайший четверг.

По словам специалиста по трансферам Оуэна Джонса, «премьер-лига и клубы высшего дивизиона небезосновательно обеспокоены тем, что новая система получения виз не позволит им в будущем приглашать в Великобританию такое же количество футболистов из ЕС».

Английская футбольная премьер-лига была основана в 1992 году. В нее входят 20 клубов. Валовой доход АПЛ, согласно информации международной аудиторской компании Deloitte, достиг в сезоне-2016/2017 рекордного уровня в ?4,5 млрд (€5,1 млрд).