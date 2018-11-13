СМИ: Футбольная ассоциация Англии намерена сократить число легионеров в клубах АПЛ
ТАСС, 13 ноября. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена сократить количество легионеров в командах
ТАСС, 13 ноября. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена сократить количество легионеров в командах
В настоящее время количество зарубежных футболистов в клубах высшего дивизиона может достигать 17 человек из 25 игроков основного состава. Подобные коррективы FA, по данным издания, необходимо внести в связи с Brexit. После выхода Великобритании из Евросоюза английские команды могут недосчитаться игроков из ведущих клубов континентальной Европы, которые должны отвечать тем же критериям, что и футболисты других стран, не входящих в сообщество, для получения визы и разрешения в работу в Великобритании, отмечает газета. Кроме того, академии футбольных клубов Англии лишаться после Brexit возможности приглашать 16−17-летних игроков из стран — членов ЕС, и вынуждены будут дожидаться их 18-летия.
Пять клубов
Сокращение числа иностранцев позволит, по оценке экспертов, поднять стоимость трансферных переходов английских футболистов. «Мы продолжаем работать с
По словам специалиста по трансферам Оуэна Джонса, «премьер-лига и клубы высшего дивизиона небезосновательно обеспокоены тем, что новая система получения виз не позволит им в будущем приглашать в Великобританию такое же количество футболистов из ЕС».
При этом все входящие в высший английский дивизион клубы установили собственные рекорды по доходам благодаря прежде всего продажам прав на телетрансляции.