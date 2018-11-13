Церемония закрытия футбольного сезона в Беларуси состоится 4 декабря

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Во время церемонии будут названы победители сезона в индивидуальных и командных номинациях. Призы получат сильнейшие игроки по пляжному футболу и мини-футболу.

Как отметили в федерации, впервые в истории главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны в семи номинациях.