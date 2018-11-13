Месси приблизился к Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась ос счетом 3:4. Однако Месси сумел отличиться в 566-й раз и обойти немца Герда Мюллера, который, играя за «Баварию», забил 565 голов.
Лидером в рейтинге остается бразилец Пеле. Он практически всю карьеру провел в «Сантосе», за который отличился 643 раза. Таким образом до достижения Пеле Месси осталось забить 78 мячей.
Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
Пеле многими экспертами считается лучшим игроком в истории футбола. Он провел в «Сантосе» 18 сезонов, с которым шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии. Вместе с национальной сборной он трижды стал чемпионом мира.