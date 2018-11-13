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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси приблизился к Пеле

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2018

В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить — встреча завершилась ос счетом 3:4. Однако Месси сумел отличиться в 566-й раз и обойти немца Герда Мюллера, который, играя за «Баварию», забил 565 голов.

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Лидером в рейтинге остается бразилец Пеле. Он практически всю карьеру провел в «Сантосе», за который отличился 643 раза. Таким образом до достижения Пеле Месси осталось забить 78 мячей.

Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

Пеле многими экспертами считается лучшим игроком в истории футбола. Он провел в «Сантосе» 18 сезонов, с которым шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии. Вместе с национальной сборной он трижды стал чемпионом мира.

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