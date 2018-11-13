Еще один защитник сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата»
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Елдос Ахметов близок к уходу из команды, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Елдос Ахметов близок к уходу из команды, передает корреспондент Vesti.kz.
В услугах футболиста заинтересован главный тренер «Иртыша» Димитар Димитров, отлично знакомый с возможностями Ахметова по совместной работе в 2016 году.
Другой претендент на него — «Тобол», который не прочь усилить оборону перед новым сезоном.
28-летний Ахметов начинал карьеру в родном «Таразе», а затем успел поиграть за «Иртыш» и «Астану», с которой дважды становился чемпионом Казахстана. В конце 2016 года он перешел в «Кайрат» — с алматинцами он дважды завоевывал серебряные медали КПЛ, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сборной Казахстана Ахметов дебютировал в 2012 году и провел в ее составе 11 матчей.
Ранее сообщалось, что другой защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев может покинуть команду и перейти в родной «Ордабасы».