Требовавший десятки миллионов и самолет игрок высказался о деньгах в футболе

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«Меня это правда смущает, потому что я вырос в простой семье. Да, смущает, но так работает рынок, так работает мир футбола. Я не собираюсь начинать революцию. Ты должен уважать систему, находясь в ней, и оставаться на своем месте», — рассказал Мбаппе.

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По данным из документов Football Leaks, 19-летний француз, ранее игравший за «Монако», во время переговоров с ПСЖ выдвинул ряд требований. В частности, он хотел получить 55 миллионов евро за пять лет и добиться повышения зарплаты в случае, если он возьмет «Золотой мяч». Также нападающему понадобился частный самолет.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии аналитической компании CIES Football Observatory. Француза оценили в 216,5 миллиона евро.

Мбаппе был куплен ПСЖ за 180 миллионов евро.