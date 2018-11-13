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16:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Требовавший десятки миллионов и самолет игрок высказался о деньгах в футболе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что его смущают связанные с футболом деньги. В то же время он посчитал, что так работает система, которую нельзя менять. Слова спортсмена приводит As со ссылкой на эфир телеканала RTS.

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Источник: Reuters

«Меня это правда смущает, потому что я вырос в простой семье. Да, смущает, но так работает рынок, так работает мир футбола. Я не собираюсь начинать революцию. Ты должен уважать систему, находясь в ней, и оставаться на своем месте», — рассказал Мбаппе.

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По данным из документов Football Leaks, 19-летний француз, ранее игравший за «Монако», во время переговоров с ПСЖ выдвинул ряд требований. В частности, он хотел получить 55 миллионов евро за пять лет и добиться повышения зарплаты в случае, если он возьмет «Золотой мяч». Также нападающему понадобился частный самолет.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии аналитической компании CIES Football Observatory. Француза оценили в 216,5 миллиона евро.

Мбаппе был куплен ПСЖ за 180 миллионов евро.

Он провел сезон-2017/2018 на правах аренды в парижском клубе, а летом 2018-го перешел в команду на постоянной основе. Форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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