«Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех команд в мире

По информации источника, каталонский клуб потратил на зарплаты €487 млн. Зарплаты в «Барселоне» в сумме стали больше на €89 млн, а бонусы — на €44 млн. Клуб потратил на зарплаты игрокам 70 процентов от всех доходов. В прошлом сезоне было потрачено 52 процента.