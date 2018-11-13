«Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех команд в мире
Каталонская «Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех команд в мире, сообщает швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble.
Каталонская «Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех команд в мире, сообщает швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble.
По информации источника, каталонский клуб потратил на зарплаты €487 млн. Зарплаты в «Барселоне» в сумме стали больше на €89 млн, а бонусы — на €44 млн. Клуб потратил на зарплаты игрокам 70 процентов от всех доходов. В прошлом сезоне было потрачено 52 процента.
Стоит отметить, что на втором месте идет мадридский «Реал», который потратил на €92 млн меньше.