Вентура покинул «Кьево» спустя месяц после своего назначения

Источник: РИА "Новости"

Футбол Италия 2018/2019 Тур 13, 25.11.2018, 17:00 Наполи - Кьево -

Как сообщается, решение о разрыве контракта, который связывал Вентуру с «Кьево» до 30 июня 2020 года, было принято во вторник по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Вентурой команду покидают члены его тренерского штаба — Сальваторе Сулло и Алессандро Инноченти.

Под руководством Вентуры «летающие ослики» провели четыре матча в чемпионате Италии, в которых потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

«Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице серии А.