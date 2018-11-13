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19:13 (мск), источник: Р-Спорт

Вентура покинул «Кьево» спустя месяц после своего назначения

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экс-главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура, возглавивший «Кьево» в октябре, добился разрыва контракта и покинул футбольный клуб из Вероны, сообщается на официальном сайте «Кьево».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Италия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 17:00
Наполи
-Кьево-

Как сообщается, решение о разрыве контракта, который связывал Вентуру с «Кьево» до 30 июня 2020 года, было принято во вторник по обоюдному согласию сторон.

Вместе с Вентурой команду покидают члены его тренерского штаба — Сальваторе Сулло и Алессандро Инноченти.

Под руководством Вентуры «летающие ослики» провели четыре матча в чемпионате Италии, в которых потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

«Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице серии А.

Ранее Джанпьеро Вентура не смог вывести сборную Италии на чемпионат мира-2018.

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