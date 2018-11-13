Вентура покинул «Кьево» спустя месяц после своего назначения
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Как сообщается, решение о разрыве контракта, который связывал Вентуру с «Кьево» до 30 июня 2020 года, было принято во вторник по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Вентурой команду покидают члены его тренерского штаба — Сальваторе Сулло и Алессандро Инноченти.
Под руководством Вентуры «летающие ослики» провели четыре матча в чемпионате Италии, в которых потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
«Кьево» занимает последнее место в турнирной таблице серии А.
Ранее Джанпьеро Вентура не смог вывести сборную Италии на чемпионат мира-2018.