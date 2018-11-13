«Реал» предложит Солари контракт до 2020 года

Источник: Reuters

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 15:00 Эйбар - Реал -

По данным источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес очень доволен работой аргентинского специалиста, под руководством которого «Реал» выиграл четыре матча из четырёх с разницей мячей 15−2.

В клубе считают, что соглашение на полтора года даст тренеру ощущение защищённости, а также придаст дополнительный стимул в работе.

Напомним, что Солари несколько недель назад сменил на этом посту Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.