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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» предложит Солари контракт до 2020 года

Мадридский «Реал» намерен подписать полноценный контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сантьяго Солари сроком до лета 2020 года. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters
Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 15:00
Эйбар
-Реал-

По данным источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес очень доволен работой аргентинского специалиста, под руководством которого «Реал» выиграл четыре матча из четырёх с разницей мячей 15−2.

В клубе считают, что соглашение на полтора года даст тренеру ощущение защищённости, а также придаст дополнительный стимул в работе.

Напомним, что Солари несколько недель назад сменил на этом посту Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

В данный момент «Реал», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.

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