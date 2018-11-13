Иньеста заявил, что планирует вернуться в «Барселону» в качестве игрока

«Чтоб вернуться туда, откуда ты ушел, тебя должны позвать. Надеюсь, в ближайшие годы у меня будет такой шанс. И это не потому, что я Иньеста, а потому, что буду играть еще лучше», — заявил 34-летний испанец, чьи слова приводит AS.