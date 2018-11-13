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18:59 (мск), источник: Советский спорт

Иньеста заявил, что планирует вернуться в «Барселону» в качестве игрока

Хавбек японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал о планах на будущее.

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Источник: Reuters

«Чтоб вернуться туда, откуда ты ушел, тебя должны позвать. Надеюсь, в ближайшие годы у меня будет такой шанс. И это не потому, что я Иньеста, а потому, что буду играть еще лучше», — заявил 34-летний испанец, чьи слова приводит AS.

Напомним, Иньеста перебрался в чемпионат Японии минувшим летом.

За «Виссел Кобе» в текущем сезоне он провел 13 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.

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