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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни: Планирую завершить игровую карьеру в США

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру в США, а также прокомментировал критику в связи с его возвращением в сборную Англии на товарищеский матч с командой Соединённых Штатов Америки.

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Источник: Reuters
Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 23:00
Англия
-США-

«Да, я планирую завершить игровую карьеру в США. Критика по поводу возвращения в сборную Англии? Думаю, каждый имеет право на собственное мнение. У меня была беседа с представителями Футбольной ассоциации Англии, и мы решили, что так будет правильно», — приводит слова Руни Sky Sports.

Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году.

Всего он провёл за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории.

Матч в честь Руни пройдёт 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста.

Для Уэйна эта встреча станет 120-й и последней в составе сборной Англии.

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