Руни: Планирую завершить игровую карьеру в США

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Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 23:00 Англия - США -

«Да, я планирую завершить игровую карьеру в США. Критика по поводу возвращения в сборную Англии? Думаю, каждый имеет право на собственное мнение. У меня была беседа с представителями Футбольной ассоциации Англии, и мы решили, что так будет правильно», — приводит слова Руни Sky Sports.

Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году.

Всего он провёл за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории.

Матч в честь Руни пройдёт 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста.