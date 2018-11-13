Руни: Планирую завершить игровую карьеру в США

«Да, я планирую завершить игровую карьеру в США. Критика по поводу возвращения в сборную Англии? Думаю, каждый имеет право на собственное мнение. У меня была беседа с представителями Футбольной ассоциации Англии, и мы решили, что так будет правильно», — приводит слова Руни Sky Sports.
Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году.
Всего он провёл за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории.
Матч в честь Руни пройдёт 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста.
Для Уэйна эта встреча станет 120-й и последней в составе сборной Англии.