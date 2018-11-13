Семь игроков детской футбольной команды погибли в результате аварии в Перу
В Перу автобус с детской футбольной командой сошёл с дороги и упал в пропасть, сообщает Еl Nacional.
В Перу автобус с детской футбольной командой сошёл с дороги и упал в пропасть, сообщает Еl Nacional.
Трагедия произошла на севере Перу, неподалёку от города Чачапояс. Детская команда добиралась на автобусе на региональный турнир. В результате падения автобуса погибли семь игроков, ещё 11 юных футболистов получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Двое подростков были выписаны, а остальные на данный момент находятся в больнице под присмотром медиков. Сообщается, что полиция занимается расследованием произошедшей в Перу аварии.
Сообщается, что мадридский «Реал» выразил соболезнования семьям погибших детей и пожелал выздоровления игрокам, получившим травмы в результате аварии.